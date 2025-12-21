Final por la permancia para el Moaña

El Club Deportivo Moaña recibe este mediodía al Sporting Celanova en una auténtica final anticipada por la permanencia entre dos escuadras inmersas en posiciones de descenso. Los de Rafa Vázquez suman 12 puntos por los 13 de su rival, con la línea de la salvación –marcada por el Beluso– a cuatro, por lo que ganar se hace indispensable para no alejarse en exceso de su objetivo.

Con la única baja obligada de Javi Domingo, la convocatoria está compuesta por los porteros Rulo y Guille; y por los jugadores de campo Aarón, Jesús, Dapiga, Andrés, Comesaña, Chisco, Hugo, Samu, Adrián Alonso, Marcos, Villar, Lucas, Mauro, Marchena, Fraga y Breixo.

La Cultural Deportiva Beluso, por su parte, visitará al Areas (16.30 horas A Lomba) con el objetivo de romper su mala racha a domicilio, donde todavía no conoce la victoria después de siete encuentros. No parece el mejor lugar para ello, ante un Areas que ha sumado 19 puntos de 21 posibles en su casa. Juan Amoedo se lleva a toda la plantilla, ya que no tiene ninguna baja.