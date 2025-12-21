El Domaio busca ante el Bouzas su segundo triunfo como local

El Domaio FC buscará su segundo triunfo como local en el encuentro que esta tarde (16.30 horas, campo de A Granxa) afronta ante el Rápido de Bouzas. Los de Miguel del Ojo quieren aprovechar el último partido del año para sumar los puntos que le permitan cerrar 2025 fuera de los puestos de descenso, y, si es posible, poniendo algo más de tierra de por medio con respecto a ellos.

La victoria de hace 15 días ante el Caldelas rompió el mal fario de los moañeses en su feudo, que, sin embargo, no pudieron darle continuidad la semana pasada a domicilio ante el Chaín.

Para este duelo Del Ojo tiene las ausencias obligadas por lesión de Darío Ferradás, Asier, Diego y Manu, por lo que la convocatoria está formada por Róber, Gabri, Pedro, Rulo, Aldao, Antón, Hamza, Lucas, Adri, Marcos, Ángel. Fran, Dani, Hugo y Jonás.