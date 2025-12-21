El Bueu remonta ante el colista para su cuarta jornada invicto

El Bueu Atlético sumó su cuarta jornada invicto después de imponerse por 31-33 al colista Saeplast Cañiza en un duelo en el que tuvo que levantar una desventaja que llegó a ser de hasta seis goles en el primer tiempo. Los de Luis Montes, que perdían 23-20 en el minuto 35, se anotaron un parcial de 1-7 para darle la vuelta al marcador (24-27) y supieron jugar con más criterio que su rival los últimos minutos del choque.