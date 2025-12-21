Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Puente PeajesSegunda Oportunidad al al VolanteDelta Vigo TrenesÉxito Navidad VigoViviendas en GEALotería de Navidad
instagramlinkedin

El Automanía Luceros aguanta un tiempo el físico del Ingenio

REDACCIÓN

Cangas

El Automanía Luceros cayó 37-27 ante el Ingenio en un encuentro en el que aguantó el primer tiempo —en el que llegó a disfrutar de una ventaja de dos goles— para ceder en el segundo ante su falta de efectivos y el mayor potencial físico de los canarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents