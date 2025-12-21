El Alondras quiere extender su racha

El Alondras visita este mediodía (12 horas, campo de A Cheda) al Lugo B en un encuentro que el equipo rojiblanco quiere aprovechar para extender su buen momento y cerrar el año con otro resultado positivo que lo mantenga en la zona media-alta de la Tercera RFEF. La escuadra que dirige Rafa Villaverde llega a este choque después de haber sumado siete de los últimos nueve puntos y de haberse situado en la zona cómoda de la tabla, viendo de reojo las posiciones que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF, que tiene a tan solo tres puntos.

«Queremos mantener la buena dinámica, intentar puntuar allí. Ellos son un equipo fuerte en casa, pero también nosotros estamos entre los mejores de la categoría a domicilio», argumenta el técnico moañés, que perderá a Adrián Cruz tras sufrir un golpe en un entrenamiento. El mediocentro se une, de este modo, a una lista de lesionados en la que también se encuentran Salgueiro, Diego y un Víctor que no se ha recuperado de sus problemas musculares.

Villaverde no echará mano, en principio, del equipo juvenil para completar una convocatoria que integran los porteros Brais y Pedro, los defensas Guille, Abel, Guime, Kopa y Aitor Aspas; los centrocampistas Adri Hernández, Ube, Lucas Camba, Rocha y Javi Pereira; y los delanteros Manufre, Martín Rafael, Yelco, Luismi e Íker. A priori, el técnico dispone de suficientes alternativas para montar un once de garantías con recambios de calidad.

La posesión de balón será determinante en un choque entre dos conjuntos con estilos similares. «Son parecidos a nosotros, les gusta tener la pelota, asumir riesgos», señala Villaverde, lo que implica que esa batalla podría determinar el signo del partido, habida cuenta de que tanto Lugo B como Alondras se encuentran más incómodos en un escenario en el que deban defender muchos minutos. «Ante el Gran Peña nos pasó en la segunda parte, que no fuimos capaces de tener posesión y acabamos entrando en su ritmo más cansino», afirma.