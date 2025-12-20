Fútbol y baloncesto solidarios para la navidad moañesa

El Concello de Moaña acogió ayer la presentación de tres torneos solidarios de cara a la recta final del año con el fútbol y el baloncesto como protagonistas. El fin de semana del 26 y 27 se celebra el Torneo Patada Solidaria del CD Moaña en el campo Iago Aspas, simultáneamente que el Torneo del Domaio paa categorías prebenjamín, benjamín y alevín. El CB Redeiras también celebrará su torneo.