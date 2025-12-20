El Frigoríficos busca aire para cerrar la primera vuelta

El Frigoríficos del Morrazo buscará tomar una bocanada más de oxígeno para cerrar la primera vuelta en el encuentro que esta tarde (19 horas, pabellón Alcalde Miguel Salas, con el arbitraje de los navarros Oyarzun Aylagas y Zaragüeta Ruiz) afronta ante el Ángel Ximénez Puente Genil. El conjunto que dirige Quique Domínguez quiere hacer valer el contundente triunfo logrado el martes frente al Caserío Ciudad Real con un nuevo resultado positivo que le sirva para engancharse a la pelea por evitar el descenso e incluso –si gana y acompañan otros resultados– para abandonar esas posiciones.

El último partido en O Gatañal resultó balsámico para un Cangas que no solo venció, sino que también convenció, en un duelo en el que brilló en todas las facetas. Esa regularidad mostrada a lo largo de los 60 minutos es la que quiere calcar el técnico pontevedrés hoy ante un rival que llega en una mala racha pero del que Domínguez destaca «su gran plantilla y que sobre todo en su cancha es donde consigue la mayoría de puntos».

La fórmula mágica para los cangueses es la misma que se podría aplicar en todas las jornadas. Además de esa regularidad, el preparador insiste en «reducir los errores y estar a un buen nivel defensivo para que nuestra defensa y portería nos den balones y que compliquen su juego». Así que hoy habrá que demostrar que lo ocurrido el martes fue un punto de inflexión y no flor de un día. «Queremos darle continuidad a la victoria del otro día, al juego que estábamos demostrando y a la mejoría que experimentamos a la hora de reducir los errores», señala Quique Domínguez, que añade que «todos tenemos la intención de ganar, pero esa actitud se acentúa aún más en la última jornada de la primera vuelta».

Javi Fernández y Juan Rodríguez vuelven a la lista

El preparador pontevedrés volverá a tener las bajas de Javi García y de David Valderhaug. El portero Javi Fernández y el pivote Juan Rodríguez tomarán el relevo de sus compañeros Mateo y William en una lista en la que también están incluidos el portero Ivan Panjan; los centrales Manu Pérez y Santi; los laterales Pereiro, Ludman, Gayo y Rivero; los pivotes Pablo Castro y Quintas; y los extremos Arnau Fernández, Arón, D’Antino y Gallardo.

Enfrente estará un conjunto entrenador por un ex del Cangas como Paco Bustos, que también cuenta en sus filas con otro jugador que pasó por O Gatañal como el extremo Mario Dorado, a la postre el segundo máximo realizador de los suyos con 64 dianas, solamente superado por un Dani Serrano que está completando la temporada de su vida y que ha marcado 71. Más allá de ambos, Domínguez destacó la pléyade de buenos jugadores que integran la escuadra cordobesa, con Mosquera, Simonet, Estepa o Bernabéu.

Reencuentro con Moyano en la Copa: El Anaitasuna, rival en segunda ronda

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey permitirá al Frigoríficos del Morrazo y a su actual entrenador, Quique Domínguez, reencontrarse con su pasado. El sorteo ha querido que el rival del conjunto cangués no sea otro que el Anaitasuna, dirigido por su anterior inquilino del banquillo de O Gatañal, Nacho Moyano. En paralelo, Domínguez regresará a la que fue su casa durante un lustro, Pamplona. Un duelo que irá más allá de lo deportivo para tener un significado más emocional. Domínguez reconoció ayer ese componente emotivo y el morbo que despierta el choque, pero también subrayó que «hay que darle normalidad» a ese partido, que se disputará a partido único el 25 de marzo del próximo año.