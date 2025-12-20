El Bueu Atlético visita al colista Cañiza

Bueu Atlético y Automanía Luceros cerrarán la primera vuelta y el año a domicilio en dos encuentros con, a priori, diferente cariz. El cuadro de Luis Montes se enfrentará al Saeplast Cañiza (18 horas, con el arbitraje de los gallegos Díaz García y Barreiro Suárez), colista de la categoría, en un encuentro que los de O Morrazo quieren aprovechar para dar un salto en la clasificación y acercarse a la zona alta. Los buenenses están en racha, ya que han sumado siete de los últimos ocho puntos en juego.

El filial del Cangas, por su parte, visita al potente Ingenio (18 horas, hora insular, con el arbitraje de los catalanas Pérez Acedo y Toro Ponce) con únicamente 12 jugadores en convocatoria y numerosas ausencias, pero con el aval de la competitividad mostrada en toda esta campaña. Viajan los porteros Mateo y Antón; los primeras líneas Dimitri, Moro, Mendu, Salva y Rahim; los pivotes Xandre y William; y los extremos Martín, Josemi y Eloy. Mendu no podrá jugar al estar lesionado y algún otro jugador arrastra molestias.