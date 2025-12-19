Artes marciales
Piera «La Fiera» Rodríguez, de la UFC al gimnasio Hiit de Cangas
REDACCIÓN
Cangas
La luchadora de la UFC Piera «La Fiera» Rodríguez visitará esta tarde el gimnasio Hiit de Cangas para ofrecer un seminario abierto para socios (a un coste de 15 euros) y no socios (por 20 euros) de la entidad. La cita será de 18 a 21 horas y en ella la deportista nacida en Venezuela pero afincada en España hablará de cuestiones relacionadas con su entrenamiento y con los valores del deporte.
Piera Rodríguez es una de las luchadoras top 10 de la UFC, competición en la que ostenta un récord de diez victorias, cinco de ellas por KO, y dos derrotas.
