El Moaña busca un delantero centro

Una derrota por la mínima en casa frente al Antela y un empate a domicilio en el derbi ante el Beluso es el balance de los dos primeros partidos de Rafa Vázquez en el banquillo del Moaña. El técnico vigués asume su fichaje por el club celeste como «un reto» y subraya que «hay plantilla como para ganar más partidos», pero también tiene muy clara la necesidad de buscar algún refuerzo. Y en este sentido la prioridad está perfectamente definida: un delantero centro. «Está claro que nos falta gol, luego si se pone a tiro alguna otra posición, perfecto. Pero siempre que venga algo que mejore lo que ya tenemos», señala.

Vázquez reconoce que esta temporada no tenía previsto llevar ningún equipo sénior –actualmente dirige a un alevín y a un juvenil en la Escuela de Fútbol Denís Suárez– pero que no pudo rechazar la llamada del Moaña. «Fue el club donde empecé como jugador sénior y como entrenador de la base, me trataron bien, ya habían contactado conmigo hace años pero no era el momento, y ahora no podía negarme», manifiesta.

Admite que la situación que atraviesan los celestes «es complicada, porque casi hemos consumido la mitad de la temporada», y que la única manera de salir de ella es «cambiar la dinámica y ser realistas. Una de las cosas que más daño te hace es que te vas viendo ahí abajo cuando tu objetivo no era ese. Luego piensas que tienes equipo para otras cosas, pero lo que debes pensar es que ahora estás ahí y que hay que salir».

"Tenemos margen de mejora"

El primer paso para hacerlo se dio en el encuentro ante el Beluso, al menos en una primera parte de la que salió «muy satisfecho». No así de la segunda, porque «habíamos advertido de su peligro a balón parado y nos marcan los dos goles así. Luego uno de ellos es un golazo, pero se podía haber evitado la falta». Admite estar «contento», pero también que «tenemos margen de mejora».

El del Beluso fue el primero de los encuentros de una fase de la temporada en la que le tocará a los moañeses medirse contra rivales directos. El siguiente compromiso será este domingo a las 12 de la mañana ante el Sporting Celanova en el Iago Aspas Juncal. «Tenemos que fijar la vista en el próximo, que es el Celanova, pero después nos tocarán otros dos equipos de abajo como Cented Academy y Tyde», señala Vázquez.