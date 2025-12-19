La Liga Keniata de Moaña comenzará el 10 de enero

Ya hay fecha para el arranque de la Liga Keniata 2025-2026. Será el sábado 10 de enero cuando una de las competiciones de mayor raigambre en la villa morrancense levante el telón, una vez se inauguren los campos de juego de Seara y Reibón. Así lo ha confirmado la organización, que habla de que el inicio del torneo en esas fechas «es casi seguro, a un 95 por ciento», después de que los trabajos para el cambio de césped artificial de las instalaciones estén a punto de finalizar.

Los organizadores del evento ya han puesto en conocimiento de los clubes estos hechos, para poder confirmar o no su participación. Y es que las inscripciones se formalizaron en su día contando con comenzar el pasado mes de septiembre. Hacerlo en enero presenta un nuevo escenario que requería de esa comunicación previa, pero lo cierto es que los 24 equipos anotados han mostrado su conformidad y comenzarán el campeonato en ese fin de semana después d ela festividad de Reyes.

La Ligase distribuirá en dos categorías, Primera y Segunda, cada una de ellas con 12 equipos, por lo que las jornadas que se disputarán serán un total de 22. La idea es finalizar la competición a mediados del mes de junio –se jugará en fines de semana consecutivos con la única excepción del de Semana Santa– para así no solaparse con la temporada de los mundialitos, que empezará por esas fechas. Eso sí, este año se ha descartado la posibilidad de disputar el campeonato de Copa por falta de fechas libres.

La novedad de este año, más allá de los campos, reside en la distribución de los participantes en dos categorías en lugar de la liga única de los últimos años, además de la presencia de un equipo más que en la pasada campaña, 24 en lugar de 23.