El Luceros, al éxito a través del sufrimiento

Al éxito se llega a través de la competitividad... pero también del sufrimiento. El lema podría estar grabado perfectamente en las camisetas del Automanía Luceros, que sumó el domingo ante el Lalín su sexta victoria de la temporada, permitiéndole afianzarse en la decimoprimera posición de la tabla y agrandando a cinco su colchón de puntos sobre el descenso. Volvió a hacerlo de forma ajustada, en la tónica general del año, toda vez que los cangueses han logrado cinco de sus triunfos por uno o dos goles de diferencia. Su única victoria holgada fue el 31-36 ante el Ribeiro Rodosa.

«El problema es que tenemos los partidos resueltos y nos complicamos la vida al final. También influye que somos pocos y que el cansancio acaba haciendo mella», explica Adrián Méndez, entrenador del filial del Cangas. La victoria ante el Lalín (32-31), gestada gracias a dos paradas de Javi Fernández en los últimos segundos, fue prueba de ello, en un duelo que los locales ganaban de seis en el minuto 43 (26-20). Pero antes fueron los triunfos ante el Granitos Ibéricos (30-29), Ciudad de Tacoronte (33-31), Porriño (34-36) y Calvo Xiria (31-30).

El mérito del cuadro cangués reside en haber alcanzado esa puntuación a pesar de sus evidentes limitaciones de plantilla. Más allá de la profunda renovación sufrida esta temporada hay que contar con la acumulación de bajas de las últimas semanas. Ante los lalinenses Adrián Méndez únicamente dispuso de 13 jugadores, debido a las ausencias de Iago, Denis, William, Mendu, Magdaleno y Josemi. Y de los que estaban, la media de edad era muy baja, «de hecho el mayor era Javi con 23 años».

A pesar de ello, el Luceros está ofreciendo una excelente imagen, compitiendo en prácticamente todos los partidos de esta temporada y exhibiendo una resiliencia a prueba de bombas. Mientras, Méndez va probando cosas nuevas para tratar de exprimir las opciones de las que dispone. La última de ellas ha sido la reconversión de Xandre del pivote a la primera línea, con notable éxito en estos últimos partidos. «Ya que nos hemos quedado sin lanzamiento exterior, hay que buscar otras salidas», razona el técnico.