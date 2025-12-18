Descartan lesión ósea en el tobillo de Valderhaug

La imagen preocupante del partido entre el Frigoríficos del Morrazo y el Caserío Ciudad Real fue la de David Valderhaug viendo el encuentro en la grada con unas muletas debido a la lesión de tobillo sufrida unos días antes en Irún. La buena noticia es que las pruebas diagnósticas que se le practicaron han descartado una afectación ósea, dejando el problema en un fuerte esguince de tobillo.

De todos modos, ayer mismo el jugador noruego tenía cita para que se le realizase una resonancia y confirmar el diagnóstico. Lo que es prácticamente seguro es que no estará entre los elegidos para el encuentro de este sábado ante el Puente Genil, último de la primera vuelta del campeonato.