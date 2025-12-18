El Bueu Atlético confirma su escalada

Siete puntos de ocho posibles confirman la reacción de un Bueu Atlético que ha pasado de ver de reojo la zona de descenso a mirar a los puestos altos de la tabla clasificatoria de la Primera Nacional. Después de imponerse al Ciudad de Tacoronte en el pabellón Pablo Herbello el conjunto que dirige Luis Montes es octavo con 14 puntos, a solo tres del quinto puesto ocupado por el Calvo Xiria.

«La pena fue el punto que se nos escapó ante el Ribeiro», se lamenta un técnico vigués que relativiza la trayectoria de los suyos en la presente campaña. «Tenemos la sensación de haber empezado bastante mal y si ganamos el sábado al Saeplast Cañiza mejoraremos los números de hace dos años, en una primera vuelta que se había considerado como buena», recuerda, antes de añadir que «a lo bueno nos acostumbramos rápido», en clara referencia al excelente año protagonizado por su equipo en la pasada temporada.

"Hemos tenido tres cagadas este año"

Lo cierto es que los buenenses están sacando mucho partido a un calendario bastante más favorable que el que tuvieron en el arranque de la competición. De medirse a algunos de los gallitos del torneo de forma consecutiva –Novás, Ingenio y Granitos Ibéricos, y posteriormente a Lanzarote y Teucro– se ha pasado a tener enfrente a escuadras de idéntico nivel con las que se está viendo al verdadero Bueu Atlético. «El calendario influye mucho. Nosotros hemos tenido tres cagadas este año. Los puntos de Lalín y Ribeiro en partidos que teníamos ganados y la derrota en casa ante el Culleredo, aunque ya estamos viendo el gran año que están haciendo», explica Montes. «Son cuatro puntos que, si los tuviésemos, nos harían cambiar por completo la perspectiva de nuestro rendimiento», señala.

Pero más allá del calendario, el preparador vigués insiste en «esos pequeños detalles que el año pasado caían de nuestro lado y que en este no lo hacen». Es lo que sucedió precisamente en los tres pinchazos detectados por Montes. «Llegamos igualados a los minutos decisivos y ahí es donde la fortuna te da la espalda, donde los detalles deciden en tu contra», manifiesta. Otro de los capítulos que no está ayudando en exceso a los de O Morrazo es el de las lesiones. Con una plantilla a priori amplia, el conjunto buenense ha tenido que lidiar con las ausencias prolongadas de Martiño, Enrique y Mauro, además de problemas físicos de otros jugadores como Oterino o José López, entre otros.

«No me gusta justificarme en las bajas, aunque sea evidente su influencia. Es lo que toca y todo el mundo las tiene», declara el preparador del Bueu Atlético. Prefiere, en este sentido, centrarse en la puerta que se le ha abierto a jugadores de la cantera. «El otro día debuta con nosotros Marcos Martínez, jugando 20 minutos», añadiendo a ese aspecto el regreso de un hombre como Mauro, que ya disputó siete minutos «después de haber estado un año y 15 días de baja».

Los buenenses están ahora situados en la zona intermedia de la tabla, abriendo un hueco importante sobre el descenso –ocupado por el Porriño con 7 puntos y el Cañiza con 6– y dejando a tiro hasta a cuatro equipos. Culleredo y Granitos Ibéricos suman 16, mientras que Teucro y Xiria 17. Ingenio con 19, Lanzarote con 21 y Novás con 28 están en el podio de la categoría.