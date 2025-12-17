Los secundarios toman el Alondras

Siete puntos de nueve posibles en las últimas tres jornadas plasman la reacción de un Alondras situado en la zona cómoda de la Tercera RFEF y apuntando hacia las posiciones de privilegio. Después de encadenar ocho jornadas sin vencer, la reacción ha llegado, paradójicamente, de la mano de una segunda unidad que ha dado un paso al frente en un momento complicado debido a las lesiones y que se ha hecho acreedora de la confianza de Rafa Villaverde.

La fotografía del banquillo en el partido ante el Gran Peña es el mejor reflejo de ello, con cinco titularísimos como Adrián Cruz, Yelco, Luismi, Ube y Abel aguardando su oportunidad mientras futbolistas como Guime, Adri Hernández, Rocha o Guille, entre otros, salían en el once inicial. «El otro día teníamos un banquillo de muchos kilates, pero la gente está respondiendo muy bien y hemos decidido seguir la línea de las últimas semanas», argumenta el preparador moañés, satisfecho por haber enganchado a cada vez más jugadores en la dinámica del equipo.

Paso adelante de Guime, Guille, Javi Pereira o Martín

«Estamos mejor que a principios de temporada porque ahora hay mucha más gente metida», señala, antes de ejemplificarlo con «Javi Pereira o Martín Rafael, que han dado un paso adelante con las bajas, y están mucho más adaptados al juego», o con un hombre como Guime, que ha cumplido tanto de lateral izquierdo como en la posición de central, o en Guille, que ha pasado de estar un par de meses en el dique seco a hacerse dueño del lateral derecho. Lo positivo es que, en una plantilla corta, Villaverde está en condiciones de poder elegir, y solo tiene a tres jugadores en el dique seco: Salgueiro, Diego y Víctor. Este último podría recibir el alta en breve para incorporarse al trabajo con el grupo.

Por lo demás, la igualada ante el Gran Peña ha dejado al cuadro alondrista en una situación muy similar a la de la semana pasada. Los cangueses son novenos con 19 puntos en su casillero, a solamente tres de los puestos que dan derecho a disputar el playoff de ascenso a Segunda RFEF. El Céltiga, quinto, marca con 22 puntos ese horizonte. Eso sí, entre medias se sitúan Boiro y Lugo B con esos mismos puntos y el Montañeros con 20, mientras que el Gran Peña es décimo con idénticos guarismos que el equipo rojiblanco. «El objetivo es el mismo, siempre es mirar hacia arriba», señala un Rafa Villaverde que confía en el calendario para seguir escalando posiciones. «Ahora tenemos que jugar contra el Lugo B y el Barbadás. Si conseguimos buenos resultados podremos acercarnos mucho más o incluso meternos con los de arriba», manifiesta el entrenador.

Del duelo ante el Gran Peña admite que «hubo un tiempo para cada equipo», si bien lamenta no haber sacado mayor partido del primer periodo, en el que los suyos fueron superiores. «Estuvimos muy bien. Ellos nos marcan en un despiste en una falta pero nosotros estuvimos mejor, recuperando rápido el balón, entrando bien por bandas, generando mucho, y solo nos faltó concretar. No supimos aprovechar nuestro mejor momento», afirma. El segundo tiempo ya fue diferente. «Ellos fueron mejores que nosotros. Bajamos la intensidad, ellos fueron capaces de salir más e incluso tuvieron más ocasiones que nosotros», sentencia.

Lucas iguala a Luismi en la tabla de goleadores

La cuarta diana de Lucas Camba en la presente temporada, que sirvió para sumar un empate ante el Gran Peña, permite al fino mediapunta del Alondras igualar a Luismi en el ranking de goleadores del conjunto cangués. Tanto el excéltico como el veterano futbolista han aportado cuatro tantos en lo que va de Liga, encabezando un podio al que también se ha encaramado el delantero centro Manufre, siguiente en la lista con tres goles. Después de un año de adaptación, en este Lucas ha cogido galones y a su rol cada vez más importante en el equipo (suma ya 1.039 minutos) ha añadido los goles (el año pasado solo había anotado uno).

Tras ellos se ha colocado Aitor Aspas con dos goles, los que marcó en la victoria a domicilio ante el Silva hace diez días. Otros cuatro futbolistas han marcado un gol cada uno de ellos. Son los atacantes Yelco Alfaya, Javi Pereira y Martín Rafael, además del carrilero Víctor. El otro gol cangués fue anotado por el jugador del Boiro Yoseban en propia meta.