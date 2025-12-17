El Sares cierra el año con su fiesta de navidad

El Club Sares cerró el año competitivo con la celebración de su ya tradicional fiesta navideña, los llamados «Talleres de Navidad de Taekwondo», que reunieron en el pabellón de Rodeira a casi 200 deportistas que practican taekwondo tanto dentro del club como en los distintos colegios del concello a través del programa extraescolar.

La actividad se extendió a lo largo de una hora, en la que los deportistas mayores del Sares fueron los encargados de impartir una clase a los más pequeños, quienes a su vez estuvieron dedicando toda la mañana a la preparación del evento, con globos, colchonetas, zonas de juegos, de golpeos a implementos, etc. Todos los participantes se llevaron un regalo.