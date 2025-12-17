‘Orión’, ‘Squid II’ y ‘Daikiri’ ganan en sus categorías

El Orión en Clase ORC 1, el Squid II en Clase ORC 2 y el Daikiri en Clásicos y Veteranos se adjudicaron la victoria en la vigesimoséptima edición de la Regata de Navidad de Cruceros en Aguete, después de que la cuarta y última prueba disputada el sábado tuviese que anularse al no finalizar en tiempo ninguno de los participantes.

La tarde fue soleada con viento del suroeste de entre seis y siete nudos de intensidad que animaron a los organizadores a dar la salida. Eso sí, el recorrido iba a ser corto, de apenas cinco millas pasando por la baliza de Morrazán en el centro de la Ría de Pontevedra y la de Os Túzaros en el polígono de bateas de Bueu. Sin embargo, justo cuando se viraba en esta última y se enfilaba el tramo final hacia meta el viento se esfumó y ninguno de los participantes pudieron acabar en tiempo. En ese momento el Orión era líder tras adelantar en esa virada al Vagalume.

Así, en Clase ORC 1 el Orión de Javier Pérez (Monte Real Club de Yates de Baiona) ganó con 3 puntos por delante de Youkounkoun III y Ozosana, que completaron el podio. En ORC 2 el Squid II de Francisco Lusquiños (CN Portonovo) sumó 4 puntos por los 8 de La Fanciula y los 12 del Vagalume. Y, finalmente, en Clásicos y Veteranos el Daikiri ganó ante Cassandra y Atxurri. El acto de entrega de premios se celebró en las instalaciones del Real Club de Mar de Aguete, organizador de la regata junto a Concello de Marín y Ence.