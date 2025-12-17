El Frigoríficos salva su primera final

Una defensa sólida, una buena portería, velocidad en las transiciones y una notable circulación de balón pero, sobre todo, la ausencia de las desconexiones que lo han acompañado durante toda la temporada. Esa fue la fórmula aplicada ayer por el Frigoríficos del Morrazo para lograr una contundente victoria ante el Caserío Ciudad Real (34-25) que le permite tomar una bocanada de aire fresco y frenar la deriva negativa en la que se hallaba. Los cangueses siguen siendo colistas pero al menos salvaron con solvencia el primero de los match ball a los que se tendrá que enfrentar en la lucha por la permanencia.

Sin Javi García ni Valderhaug – los dos jugadores a priori llamados a ser sus principales argumentos ofensivos– y con el agua al cuello, el equipo de Quique Domínguez fue capaz de desplegar posiblemente su mejor juego de toda la temporada. Fue contundente atrás, con un Ivan Panjan que poco a poco va entrando en ebullición (ayer hizo 12 paradas, 10 de ellas en el primer periodo), corrió cuando pudo hacerlo, movió la bola con criterio y aseguró sus posesiones. De las 19 pérdidas de balón de Irún se pasó a las siete de ayer, tres de ellas con el choque ya sentenciado y por culpa de la –loable, eso sí– obsesión por jugar con William Thompson y que el almeriense estrenase su casillero de dianas en la Asobal. Si a eso se une un buen porcentaje de acierto en el lanzamiento es fácil explicar el triunfo local.

Primera ventaja con el 6-5

Y eso que los primeros en golpear fueron los manchegos. Con el Frigoríficos cerrando las vías de pase hacia Sherif fue Javi Domingo el que cogió galones para un parcial de salida de 1-3 amortiguado gracias a la inspiración ofensiva de Gayo y a los réditos de jugar con velocidad. El 6-5 fue la primera ventaja del Cangas y con el 7-5 Urdiales apostó por vaciar portería para jugar el siete contra seis para invertir una tendencia que sonreía claramente a los locales.

Ivan Panjan celebra una de sus paradas en el encuentro de ayer en O Gatañal. / Raúl Fonseca

Rivero ponía el 8-5 coincidiendo con la quinta parada consecutiva de Panjan y el choque entró en un tira y afloja, con los visitantes acercándose (8-7) y los morracenses estirando la goma con los goles a puerta vacía de Santi López. Con el 12-10 (minuto 24) el Frigoríficos encontró a Juan Quintas y anotó un parcial de 4-0 para llevar la ventaja hasta el 16-10. Y pudo haber sido mayor si en el último ataque de la primera parte no se hubiese perdido el balón y Javi Domingo anotase desde su casa (16-11).

El ritmo no bajó en el segundo periodo, con el Frigoríficos desesperando a su rival, intercambiando goles con facilidad. Hasta que un nuevo estirón de los de Domínguez obligó a Urdiales a parar el choque (22-15, minuto 39). De poco sirvió. Ni la retirada momentánea de Samu Pereiro por un golpe en la nariz, que obligó a cambiar piezas en defensa, invirtió la dinámica del partido. El Caserío Ciudad Real pasó a defensa 5.1 y ahí Manu Pérez se puso las botas, anotando sus nueve goles en este segundo periodo, uniéndose a un Arnau Fernández primoroso en todas sus acciones.

Nuevo estirón hasta el 26-17 mientras los visitantes, desconectados, solamente encontraban respuesta en las acciones de Torres. Con el choque ya sentenciado Domínguez premió a su banquillo pensando también en el duelo del fin de semana ante el Puente Genil. Mateo por Panjan, y Arón y Gallardo a pista. El último fue William, que capitalizó la atención de sus compañeros. No se estrenó, pero forzó dos penaltis, redondeando una jornada perfecta, pero que debe tener continuidad el sábado en tierras cordobesas.

