Día de redención y solidaridad en O Gatañal

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro tiene hoy a las 20.30 horas su última cita del año en el pabellón de O Gatañal. Un partido que viene cargado de urgencias y necesidades para los cangueses, que son colistas de la Liga Asobal con 5 puntos y solo han ganado un encuentro ante sus aficionados en lo que va de primera vuelta. El duelo de esta noche ante el Caserío Ciudad Real es una oportunidad para enderezar el rumbo, tomar aire para respirar y afrontar con mejores sensaciones el cierre del año 2025, que será el sábado en la pista del Puente Genil de Paco Bustos. El encuentro de hoy vale mucho más que dos puntos porque tiene un marcado carácter solidario: desde el Balonmán Cangas hacen un llamamiento a la afición para colaborar en una «Operación Kilo» a favor del Comedor Social Santiago Apóstol de Cangas. Y ese es un partido mucho más importante.

El encuentro de hoy se disputa en un día y horario poco habitual y por ello desde todos los estamentos del club están intentando movilizar a los aficionados para que acudan a O Gatañal a esta final anticipada en el mes de diciembre. Desde las 18.00 horas ya habrá ambiente y puesto de comida en los exteriores del pabellón con el objetivo de crear el ambiente de las grandes ocasiones. A mayores, el Frigoríficos aún tiene abierta la campaña «O socio convida», con la que los abonados pueden retirar una entrada a 5 euros para invitar a la persona que deseen. Esas invitaciones aún se pueden recoger durante la mañana de hoy en el local social del club (en la Avenida Montero Ríos).

La plantilla realizó ayer por la tarde su último entrenamiento antes del duelo de esta noche ante el Ciudad Real. Previamente una representación del equipo, con Mateo Pallas, Samu Pereiro y Nicoló D’Antino, visitó las instalaciones del comedor social de Cangas para conocer y respaldar su trabajo. Y para ayudar a esa labor solidaria desde el Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo hoy organizan una «Operación kilo». Se pide a todos los asistentes que aporten alimentos que luego serán donados al comedor social para ayudar a las familias con menos recursos a pasar las mejores fiestas posibles. Las prioridades son productos como café, cacao, aceite, leche vegetal, conservas, azucar, yogures y alimentos típicos de las fechas navideñas. «Aporta o que poidas, pero forma parte da cara máis solidaria do deporte. Axudemos a que todo o mundo disfrute do mellor Nadal posible», es el lema con el que el Cangas quiere movilizar a toda la afición.

En el plano estrictamente deportivo el Frigoríficos del Morrazo afronta el duelo de hoy con la duda del jugador noruego David Valderhaug. El primera línea se hizo daño en el tobillo en una acción del partido del viernes ante el Bidasoa Irún y su concurso esta tarde no está garantizado. El que sí se espera que vuelva es Ángel Rivero, que se perdió el anterior encuentro por precaución y para poder recuperarse de una lesión en un dedo de la mano.

El entrenador de los cangueses, Quique Domínguez, manifiesta que «no que decir tiene que estos dos puntos son muy importantes, queremos terminar con esta mala racha de resultados y brindarle una alegría a nuestros aficionados». A pesar de la situación clasificatoria el técnico defiende que que «el equipo juega bien desde hace bastantes semanas; es verdad que con irregularidades y momentos que necesitamos mejorar, pero con otros muy buenos, con brillantez, mucha personalidad y continuidad en el juego». Unas sensaciones que en este tramo de la competición deben venir acompañadas de puntos para no afrontar la segunda vuelta con una hipoteca demasiado pesada. «Nos está costando, pero el nivel de juego nos hace ser optimistas y positivos», añade.

Rivero, que se espera que hoy vuelva a la convocatoria, en una acción del partido en O Gatañal ante Granollers. / Santos Álvarez

El partido de hoy significará el primer enfrentamiento entre el Frigoríficos del Morrazo y el Caserío Ciudad Real en la Liga Asobal. La temporada se midieron en la tercera ronda de la Copa del Rey, con victoria canguesa (36-39). El equipo manchego, entrenado por Santiago Urdiales, llega en una posición mucho más cómoda que la de los cangueses: es octavo con 11 puntos. «Todos los equipos son de nuestra liga. Es un conjunto en el que no hay jugadores que destaquen especialmente, sino que cualquiera puede aportar y sumar. Tienen buen juego colectivo tanto en defensa como en ataque y esa capacidad de competir hace que se agarren a todos los partidos», destaca del Ciudad Real Quique Domínguez. En la plantilla manchega hay un jugador con pasado en las filas del Cangas: el pivote egipcio Omar Sherif, que fichó este verano por el Caserío Ciudad Real.

En Cangas y O Gatañal todo el mundo se conjura para conseguir la segunda victoria de la temporada en casa y la tercera de la temporada. Un triunfo que permita llegar «plenos de confianza» al partido del sábado en Puente Genil y afrontar las navidades con mayor tranquilidad.