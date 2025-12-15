El Domaio se adelanta, pero se queda sin premio en el minuto 90

El Domaio se quedó con la miel en los labios. El equipo moañés perdió ayer en su visita al Chaín (1-2), en un encuentro en el que se adelantó en el minuto 12 y que se le escapó en los últimos 20 minutos. En el 69 Aldao igualó el gol inicial anotado por Boussbaa y en el 90 Noel Hermida culminó la remontada local para poner el 2-1.

Con este resultado el Domaio se queda con 14 puntos y no puede escapar de la zona baja.