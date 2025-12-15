Fútbol | 1ª Futgal
El Domaio se adelanta, pero se queda sin premio en el minuto 90
REDACCIÓN
El Domaio se quedó con la miel en los labios. El equipo moañés perdió ayer en su visita al Chaín (1-2), en un encuentro en el que se adelantó en el minuto 12 y que se le escapó en los últimos 20 minutos. En el 69 Aldao igualó el gol inicial anotado por Boussbaa y en el 90 Noel Hermida culminó la remontada local para poner el 2-1.
Con este resultado el Domaio se queda con 14 puntos y no puede escapar de la zona baja.
Ficha Técnica
CHAÍN (2): Lourido, Varela (Laso, min.54), Pablo Martínez (Vega, min.85), Villar, Quinteiro, Mallo (Hermida, min.54), Pérez (Arroyo, min.54), Enrique Martínez, Corujeira, Blanco (David, min.85) y Rodríguez.
DOMAIO (1): Gabriel, Aldao, Lois (Eloy, min.70), Pedro (Menduíña, min.87), Boussbaa, Sotelo, Antón, Riveiro (Jonás, min.74), Hugo, Marcos y Palmás (Carracelas, min.70).
GOLES: 0-1, min.12: Hamza Boussbaa. 1-1, min.69: Alado. 1-2, min.90: Hermida.
ÁRBITRO: Jorge Cáceres. Por el Chaín amonestó a Corujeira, Enrique Martínez, Quinteiro y Hermida. Por el Domaio a Pedro, Gabriel, Jonás y al entrenador, Miguel del Ojo. Expulsó con roja directa a Asier Juncal, que estaba en el banquillo.
