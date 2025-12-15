Una doble parada de Javi Fernández da la victoria al Luceros ante el Lalín

El Automanía Luceros consiguió este domingo una importante y sufrida victoria ante el Disiclín Lalín (32-31). Un triunfo en el que fue clave la actuación bajo palos en los últimos segundos del encuentro de Javi Fernández, que le negó el empate a los lalinenses con una parada en primera instancia a Xosé Cuíña y casi a continuación con otra a Gil Mayán. Este resultado permite a los cangueses romper una racha de cuatro derrotas consecutivas y adelantan en la clasificación a los del Deza.

El Disiclín Lalín comenzó el partido mandando y con un parcial de salida de 1-4 marcó las primeras diferencias en el electrónico de O Gatañal. Un gol de Adrián Ferradás ponía el 3-5 en el marcador para los visitantes al filo del minuto nueve de partido. El Automanía Luceros reaccionó con un parcial de 4-0 con tantos de Alexandre Gallego, Juan Rodríguez y dos de Iago Fonseca, que sirvieron para poner el 7-5 pasado el minuto 12.

A partir de ese momento el filial del Cangas no cedería el mando del partido y llegó al descanso con una renta de tres goles (18-15). El arranque del segundo tiempo consolidó el dominio del Automanía Luceros, que llegó a gozar de una ventaja máxima de seis goles después de un parcial con tres goles de Fuentes (acabo con 11) y otro de Juan Rodríguez (26-20, min.12:57).

El técnico del Lalín solicitó un tiempo muerto que provocó la reacción de los suyos. En apenas cinco minutos se pasó del 26-20 a un 27-26, con más de diez minutos por jugar. Finalmente, en el minuto 58:30 los visitantes consiguieron empatar el partido (31-31) gracias al noveno gol de Adrián Ferradás. En la siguiente jugada el Automanía Luceros respondió con el octavo gol de Iago Fonseca, que significaba el 32-31 con 45 segundos por jugar. El Lalín solicitó tiempo muerto para buscar el empate. Pero se topó con un gran Javi Fernández. El portero cangués detuvo primero un lanzamiento desde el lateral a Xosé Cuíña a falta de 25 segundos del final.

El Automanía Luceros intentó conservar la posesión, pero la presión asfixiante del Lalín le impidió siquiera pasar del medio campo. Los lalinenses consiguieron recuperar el balón y se lo hicieron llegar a Gil Mayán, que llevaba nueve goles. El extremo se quedó solo ante Javi Fernández, que volvió a hacerse enorme para detener el lanzamiento y abrochar de manera definitiva la victoria del Automanía Luceros.