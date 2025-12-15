El Cruceiro se deja dos puntos en la segunda parte

El FC Cruceiro no pudo pasar del empate ayer en su casa contra el CD Mosteiro. Los locales llegaron al descanso por delante merced al tanto de Pablo Cadabón en el minuto 39.

A los 10 minutos de la reanudación del partido Víctor Manuel Torres empató para los visitantes. Pese al empate los de O Hío se mantienen en el quinto puesto que permite jugar la promoción de ascenso, aunque el Villa de Marín se acerca.