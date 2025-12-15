FÚTBOL | Tercera Futgal
El Cruceiro se deja dos puntos en la segunda parte
El gol de Pablo Cadabón para los de O Hío fue neutralizado por Víctor para el Mosteiro
REDACCIÓN
Cangas
El FC Cruceiro no pudo pasar del empate ayer en su casa contra el CD Mosteiro. Los locales llegaron al descanso por delante merced al tanto de Pablo Cadabón en el minuto 39.
A los 10 minutos de la reanudación del partido Víctor Manuel Torres empató para los visitantes. Pese al empate los de O Hío se mantienen en el quinto puesto que permite jugar la promoción de ascenso, aunque el Villa de Marín se acerca.
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Davila 12/12/2025
- La fiebre «híbrida» llega a Vigo: mitad atletas, mitad máquinas
- Un volanteiro gallego embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle