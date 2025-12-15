El Bueu pierde en A Lama en el último suspiro del duelo

El CD Bueu acabó su encuentro de ayer con la peor de las sensaciones posibles. Y es que el A Lama consiguió llevarse los tres puntos gracias a un tanto de Iván Piedras en el minuto 89, cuando todo apuntaba a un reparto de puntos. El encuentro había sido igualado hasta entonces.

Con esta derrota el CD Bueu alarga su mala racha y se queda en el décimo puesto.