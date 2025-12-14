Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un Luceros mermado por las bajas recibe hoy al Lalín

REDACCIÓN

Cangas

El Automanía Luceros afronta hoy su penúltimo partido del año, en el que recibirá en O Gatañal al Disiclín Balonmán Lalín (13:00 horas). Los cangueses llegan mermados por una auténtica plaga de lesiones y con ausencias destacadas de larga duración, como Iago Iglesias y Denís Iglesias.

El equipo entrenado por Adrián Méndez intentará despedir el año ante su afición con un triunfo que sirva para cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas (Teucro, Bueu Atlético, Reconquista y A Cañiza). Actualmente ocupa la duodécima plaza con 1o puntos.

