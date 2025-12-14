El Domaio visita a un CCD Chaín herido

En Primera Futgal el Domaio visita hoy al CCD Chaín (17.00 horas) con la intención de sumar su segundo triunfo seguido y seguir alejándose de la zona de peligro. Los moañeses vienen de vencer por 2-1 al Caldelas mientras el Chaín perdió por 5-0 contra el Gondomar, en un rival de la zona alta, y llega a la jornada de hoy herido.

En Segunda Futgal el CD Bueu necesita vencer hoy en A Lama para escalar posiciones (12.00 horas). Ambos conjuntos vienen de perder. Los locales son sextos con 17 puntos y el Bueu ocupa el noveno puesto de la clasificación con solo dos puntos menos. Con lo apretado de la tabla, regresando a las victorias los bueueses podrán saltar varios puestos.

En lo que respecta a la Tercera Futgal, el FC Cruceiro regresa del parón recibiendo al Mosteiro (17.00 horas en el Javier Guimeráns) para asentarse en promoción. El Rápido Bahía recibe al Villa de Marín (16.45 horas campo de San Amaro).