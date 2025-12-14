Derbi de necesitados entre el Beluso y el Moaña

La CD Beluso y el CD Moaña se miden hoy en el derbi que marca la jornada 15 de la Preferente Futgal (16.45 horas en el campo de O Morrazo). Se trata de un duelo clave para ambos en su lucha por escapar de los puestos de peligro.

Más desahogado llega el Beluso por su buena racha como local. Sin embargo, los de Juan Amoedo vienen de perder por la mínima en Valladares y necesitan volver a sumar. Ahora mismo el Beluso es 14º con solo un puesto por encima del descenso directo. Con Santi recuperado, Abraham es la única baja que tiene el Beluso.

El CD Moaña disputa hoy el segundo encuentro con Rafael Vázquez como nuevo técnico tras perder por la mínima con el Antela. El míster tiene el objetivo de revertir la mala racha que tiene al equipo penúltimo. Con Chisco y Javi Domingo como baja, el nuevo técnico reconoce la «doble motivación» de un derbi ante un rival «que marca ahora mismo el descenso». Recuerda que el Beluso logró 14 de sus 15 puntos en casa.