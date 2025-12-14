El Bueu Atlético vuelve a ganar y sigue al alza

El Bueu Atlético continúa con su inercia positiva y ayer derrotó con claridad al Sermarther Ciudad de Tacoronte (37-33). El conjunto bueués aprovechó su segundo partido consecutivo en casa para sumar su segunda victoria seguida. Los de Luís Montes encadenan cuatro jornadas sin perder –tres triunfos y un empate– y se colocan con 14 puntos. Su último partido de este año será el próximo sábado en la pista del colista, el Saeplast A Cañiza.

Ficha Técnica BUEU ATLÉTICO (37): Gándara (2), Bacelar, Lluque (2), Roque (4), Diego Pérez (7), Brais (4), Pedro Fernández (3), Camiña (2), Cadilla (1), Rubén Augusto (2), Seijas (2), Marcos (1), Raúl Dios, Ferreiro, Suárez (5) y Cerqueira (2). SERMARTHER TACORONTE (33): Perera, Marcos (1), García (8), Urrutia, Hernández (5), Correa (2), Moreno (1), Guilherme (2), Yumar (6), Abián, Gallart (6) y Spugnini (2). MARCADOR CADA 5 MIN.: 5-1, 6-3, 12-5, 15-8, 19-11, 21-16 (descanso) 22-18, 26-20, 28-22, 32-23, 36-27 y 37-33. ÁRBITROS: Julio Villanueva y Pablo Torreiro. Excluyeron por el Bueu a Suárez. Por el Tacoronte a Hernández (2), Yumar y descalificaron a Moreno.