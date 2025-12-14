Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméViolencia machista VigoRevés urbanístico VigoEducación pública vs. privadaTranvía en VigoCelta-Athletic
instagramlinkedin

Balonmano | Primera Nacional

El Bueu Atlético vuelve a ganar y sigue al alza

Derrota 37-33 al Sermarther Tacoronte y encadena cuatro jornadas consecutivas sin perder

El jugador del Bueu Atlético Samu Seijas con el balón se dispone a lanzar en el partido de ayer ante el Tacoronte.

El jugador del Bueu Atlético Samu Seijas con el balón se dispone a lanzar en el partido de ayer ante el Tacoronte. / Gonzalo Núñez 

REDACCIÓN

Bueu

El Bueu Atlético continúa con su inercia positiva y ayer derrotó con claridad al Sermarther Ciudad de Tacoronte (37-33). El conjunto bueués aprovechó su segundo partido consecutivo en casa para sumar su segunda victoria seguida. Los de Luís Montes encadenan cuatro jornadas sin perder –tres triunfos y un empate– y se colocan con 14 puntos. Su último partido de este año será el próximo sábado en la pista del colista, el Saeplast A Cañiza.

Ficha Técnica

BUEU ATLÉTICO (37): Gándara (2), Bacelar, Lluque (2), Roque (4), Diego Pérez (7), Brais (4), Pedro Fernández (3), Camiña (2), Cadilla (1), Rubén Augusto (2), Seijas (2), Marcos (1), Raúl Dios, Ferreiro, Suárez (5) y Cerqueira (2).

SERMARTHER TACORONTE (33): Perera, Marcos (1), García (8), Urrutia, Hernández (5), Correa (2), Moreno (1), Guilherme (2), Yumar (6), Abián, Gallart (6) y Spugnini (2).

MARCADOR CADA 5 MIN.: 5-1, 6-3, 12-5, 15-8, 19-11, 21-16 (descanso) 22-18, 26-20, 28-22, 32-23, 36-27 y 37-33.

ÁRBITROS: Julio Villanueva y Pablo Torreiro. Excluyeron por el Bueu a Suárez. Por el Tacoronte a Hernández (2), Yumar y descalificaron a Moreno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents