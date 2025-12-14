Balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético vuelve a ganar y sigue al alza
Derrota 37-33 al Sermarther Tacoronte y encadena cuatro jornadas consecutivas sin perder
REDACCIÓN
El Bueu Atlético continúa con su inercia positiva y ayer derrotó con claridad al Sermarther Ciudad de Tacoronte (37-33). El conjunto bueués aprovechó su segundo partido consecutivo en casa para sumar su segunda victoria seguida. Los de Luís Montes encadenan cuatro jornadas sin perder –tres triunfos y un empate– y se colocan con 14 puntos. Su último partido de este año será el próximo sábado en la pista del colista, el Saeplast A Cañiza.
Ficha Técnica
BUEU ATLÉTICO (37): Gándara (2), Bacelar, Lluque (2), Roque (4), Diego Pérez (7), Brais (4), Pedro Fernández (3), Camiña (2), Cadilla (1), Rubén Augusto (2), Seijas (2), Marcos (1), Raúl Dios, Ferreiro, Suárez (5) y Cerqueira (2).
SERMARTHER TACORONTE (33): Perera, Marcos (1), García (8), Urrutia, Hernández (5), Correa (2), Moreno (1), Guilherme (2), Yumar (6), Abián, Gallart (6) y Spugnini (2).
MARCADOR CADA 5 MIN.: 5-1, 6-3, 12-5, 15-8, 19-11, 21-16 (descanso) 22-18, 26-20, 28-22, 32-23, 36-27 y 37-33.
ÁRBITROS: Julio Villanueva y Pablo Torreiro. Excluyeron por el Bueu a Suárez. Por el Tacoronte a Hernández (2), Yumar y descalificaron a Moreno.
