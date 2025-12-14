El Alondras busca un 9 de 9 a costa del Gran Peña

El Alondras recibe este mediodía al Gran Peña (12.00 horas en el Campo do Morrazo) con el objetivo de encadenar su tercera victoria consecutiva y escalar posiciones en la tabla. Los cangueses vienen de vencer por 0-3 en campo del Silva SD y la semana anterior se deshicieron por la mínima del Céltiga. Llegan a la cita de hoy en décima posición con 18 puntos, los mismos que tiene el Gran Peña por lo que el equipo que logre ganar dará un salto de gigante.

Para esta jornada 14 de la Tercera RFEF el técnico alondrista, Rafa Villaverde, no podrá contar con Víctor ni con Diego. Asegura que la plantilla llega a esta cita «con ilusión pero sabiendo lo complicado que es ganar cada partido en esta categoría». Alerta, el míster, de que el Gran Peña es «un equipo muy sólido y que está obteniendo muy buenos resultados fuera de casa». El atacante Fran López, que lleva seis tantos esta temporada, es la principal arma ofensiva del conjunto vigués en lo que va de campaña.

El Gran Peña llega a O Morrazo después de perder por 2-3, en su casa, contra el Lugo B en la pasada jornada.

Sobre la posibilidad de acercarse a los puestos de promoción de ascenso al sumar una tercera victoria seguida, Villaverde recuerda que «estamos todos muy juntos. Hay muchos equipos separados por pocos puntos y lo importante es seguir sumando, independientemente de la clasificación», concluye.