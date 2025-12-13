Última jornada de la Regata de Navidad

La vigesimoséptima edición de la Regata de Navidad de Cruceros del Real Club de Mar de Aguete celebra hoy su cuarta y última jornada con una etapa que volverá a desarrollarse en aguas de la Ría de Pontevedra y con un recorrido no excesivamente largo debido a la previsión meteorológica. Esta apunta a vientos del este-nordeste flojos, con intensidades entre los 7 y los 10 nudos y poca altura de ola en un día soleado.

El Orión de Javier Pérez (Monte Real Club de Yates de Baiona) en Clase ORC 1, el Squid II de Francisco Lusquiños (CN Portonovo) en Clase ORC 2 y el Daikiri de Jorge Álvarez (RCN Sanxenxo) en Clásicos y Veteranos defenderán sus respectivos lideratos en un fin de semana que aún podría registrar variaciones ante la posibilidad de desechar el peor resultado de las cuatro pruebas.

El Orión ganó las tres regatas anteriores y aventaja en cuatro puntos al Youkounkoun II de Adolfo Castro (CS Portonovo); el Squid II, por su parte, suma 4 puntos por los 8 de su más inmediato perseguidor, La Fanciula de Manuel Castro-Gil (RC Regatas Galicia). Y el Daikiri suma 3 puntos por los 9 del Cassandra de Javier Pazó (CN Portonovo).