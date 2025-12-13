Límite 15 de enero: El Keniata de Moaña no se jugará si los campos no están listos antes de esa fecha

El 15 de enero. Esa es la fecha límite que se ha marcado la directiva de la Liga Keniata de Moaña para poner en marcha la competición, o lo que es lo mismo, para que la reforma de los campos de Seara y Reibón esté completada y las instalaciones puedan volver a acoger actividad deportiva. El club quiere agotar hasta el último momento las posibilidades de que haya competición esta temporada, pero lo cierto es que las semanas van transcurriendo sin grandes avances y el tiempo se acaba. El campeonato moañés, a día de hoy, corre serio peligro de no disputarse.

El razonamiento de la organización es claro y se basa en dos condicionantes. El primero de ellos es que para poder llevar a buen término la Liga Keniata harían falta 22 jornadas. El segundo es que el torneo debería finalizar a mediados o, como muy tarde, a finales del mes de junio para evitar entrar en las fechas habituales de los mundialitos que se disputan por toda la comarca de O Morrazo. Eso implica que el fin de semana del 17 y 18 de enero tendría que arrancar, como muy tarde, la competición. «Si no es casi imposible hacerla, lo que está claro es que para jugar diez partidos no compensa ponerla en marcha», señalan.

Un único parón en Semana Santa

El formato de competición sería reducido, con los 24 equipos participantes distribuidos en dos categorías y con una Liga simple a doble vuelta. Serían 22 jornadas seguidas con un único parón previsto, el de Semana Santa. Eso supondría que los últimos partidos se disputarían el fin de semana del 20 y 21 de junio de 2026. Lo que ya no se podría salvar sería el torneo de Copa, que inicialmente ya se había previsto también con un pequeño formato para resolverlo en un único fin de semana.

Los participantes serían Getelec Soluzión Enerxética, A Centoleira, AP Training, Crispametal-Celta Motor, A Camelia-A Carriola, Casa Adriano, Fulming Bar Royal, Bar Moaña-Etéreo Dj’s-Pazo A Toxeiriña, Persianas Morrazo, RB Academy, Decoraciones Fernández y Northcoast-Barber Shop-Orquesta Magos en la Primera División, mientras que en la Segunda estarían Electricidad Bermúdez, Máikel and Best, A Chalana de Kuman, Rápido de Jalleira, Malasangre Hair Studio, Inmobiliaria Grupro, Kanillas Athlétic, Galitrips-Bruno The Rock Barber, Bar Anxo, Lirón Store Bueu, Piscicasa FC y Semilla Negra-Tiembla Maruxa.

Lo cierto es que el profundo lavado de cara de las instalaciones de Seara y Reibón ha despertado la ilusión entre los jugadores del Keniata. En un momento bajo para este tipo de campeonatos, el moañés ha conseguido no solamente mantener el número de participantes, sino incluso incrementarlo en uno para alcanzar los 24 equipos. La posibilidad de estrenar terreno de juego es suficiente atractivo para movilizar a en torno de unos 250 jugadores no solo de Moaña, sino también de otros puntos de la comarca.

Pero esa ilusión se ha ido apagando con el paso de las semanas. Si las optimistas previsiones iniciales apuntaban a que los campos estarían listos en el pasado mes de septiembre, con el inicio del curso escolar, posteriormente la fecha de inauguración se fue posponiendo a octubre y luego a noviembre. Ahora se está a la espera de que haya varios días consecutivos sin lluvia para rematar una ambiciosa actuación empañada por la tardanza en poder tenerla lista.