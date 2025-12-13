La inconsistencia castiga al Frigoríficos

La inconsistencia –uno de sus grandes pecados en esta temporada– dejó sin premio al Frigoríficos del Morrazo en su visita a Artaleku, al caer por 30-27 en un partido que dominó –una vez más– en su arranque, con rentas que alcanzaron los cinco goles, pero en el que acabó perdiendo fuelle y pagando las 19 pérdidas de balón que cometió. El Bidasoa aprovechó los regalos, pero también sus mayores recursos ante un Cangas que se presentó sin Rivero y Javi García, y que acabaría perdiendo en el ecuador del primer tiempo a Valderhaug, con una lesión de tobillo. La fortuna tampoco está sonriendo en exceso a cangueses.

Volvió a ilusionar el Cangas de inicio, con algún error ofensivo amortiguado gracias a su trabajo defensivo, enorme ayer durante el primer tercio del duelo. El cuadro irundarra se puso 3-2 antes de que el encuentro se convirtiese en un correcalles del que sacó mayor partido el conjunto de O Morrazo, apoyado en el juego colectivo y en buenas acciones de Panjan. 0-5 de parcial y Mozas pidiendo tiempo para detener la sangría de los suyos (3-7, minuto 10). Pero el Bidasoa seguía fuera de partido. En el intercambio de errores el Cangas iba ampliando su renta y obligando al técnico local a gastar un nuevo tiempo (5-10, minuto 17).

Al descanso, un gol arriba

Gallardo tomaba el relevo a sus compañeros para el 7-12 (minuto 20) mientras Mozas seguía exhibiendo músculo rotando su ataque y cambiando piezas y sistemas defensivos. Que si 6.0, que si 3.2.1, que ahora un 5.1 con Mielczarski de avanzado... La última fórmula pareció funcionar y Quique Domínguez detenía el choque (9-12, minuto 22). El Cangas incurría en pérdidas absurdas (diez en el primer periodo) y el Bidasoa apretaba el electrónico, llegando al paso por vestuarios con desventaja de un gol (15-16).

Santi López en una acción ofensiva en el partido de ayer entre Bidasoa y Frigoríficos del Morrazo. / Haimar

La dicha del Frigoríficos duró un suspiro, el que tardó Mielczarski en descerrajar un lanzamiento. Los visitantes aguantaron el envite (19-20, minuto 34) y Domínguez ordenó vaciar portería para atacar siete contra seis y aplanar el avanzado local que tanto estaba dificultando sus acciones ofensivas. Otra pérdida absurda y el Bidasoa tomaba las riendas del choque por primera vez en mucho tiempo (21-20, minuto 35). D’Antino igualó de penalti y el Cangas entró en esos minutos de desacierto de todos sus partidos. Dos errores de Arnau en un contragolpe y un lanzamiento claro de seis metros, un palo de Pereiro, dos exclusiones y cuatro pérdidas de balón y la balanza se decantó para los irundarras (24-21, minuto 43, con tiempo de Domínguez).

Buenos minutos de Mateo

Mateo Pallas –que había entrado por un desacertado Panjan– aguantó a los suyos en ese tramo de partido, pero el partido ya estaba en otra dinámica, con el viento a favor del Bidasoa. El Frigoríficos se aferró al encuentro –ni un solo pero se le puede poner al esfuerzo del equipo– a pesar de que los árbitros también pitaban a favor de corriente. Pereiro tuvo un lanzamiento forzado para poner a los suyos a un gol (26-24) pero erró y Mielczarski no lo hizo (27-24, minuto 52, con el técnico visitante agotando sus tiempos).

Arón recortó hasta el 27-25, pero ya no hubo para más, El polaco castigó de nuevo, Pérez erró en una acción clara de exclusión para un rival, Maciel sacó otro balón a Santi y Túa sentenció el choque (29-25). Aún faltó el último tanto de Mielczarski tras dar un manotazo flagrante en el rostro de Ludman ante la permisividad arbitral para cerrar una nueva derrota del Cangas.

FICHA TÉCNICA: