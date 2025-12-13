Balonmano | Liga Nexus Asobal
La inconsistencia castiga al Frigoríficos
El Cangas cae en Irún tras un notable primer periodo ante un Bidasoa con más recursos
La inconsistencia –uno de sus grandes pecados en esta temporada– dejó sin premio al Frigoríficos del Morrazo en su visita a Artaleku, al caer por 30-27 en un partido que dominó –una vez más– en su arranque, con rentas que alcanzaron los cinco goles, pero en el que acabó perdiendo fuelle y pagando las 19 pérdidas de balón que cometió. El Bidasoa aprovechó los regalos, pero también sus mayores recursos ante un Cangas que se presentó sin Rivero y Javi García, y que acabaría perdiendo en el ecuador del primer tiempo a Valderhaug, con una lesión de tobillo. La fortuna tampoco está sonriendo en exceso a cangueses.
Volvió a ilusionar el Cangas de inicio, con algún error ofensivo amortiguado gracias a su trabajo defensivo, enorme ayer durante el primer tercio del duelo. El cuadro irundarra se puso 3-2 antes de que el encuentro se convirtiese en un correcalles del que sacó mayor partido el conjunto de O Morrazo, apoyado en el juego colectivo y en buenas acciones de Panjan. 0-5 de parcial y Mozas pidiendo tiempo para detener la sangría de los suyos (3-7, minuto 10). Pero el Bidasoa seguía fuera de partido. En el intercambio de errores el Cangas iba ampliando su renta y obligando al técnico local a gastar un nuevo tiempo (5-10, minuto 17).
Al descanso, un gol arriba
Gallardo tomaba el relevo a sus compañeros para el 7-12 (minuto 20) mientras Mozas seguía exhibiendo músculo rotando su ataque y cambiando piezas y sistemas defensivos. Que si 6.0, que si 3.2.1, que ahora un 5.1 con Mielczarski de avanzado... La última fórmula pareció funcionar y Quique Domínguez detenía el choque (9-12, minuto 22). El Cangas incurría en pérdidas absurdas (diez en el primer periodo) y el Bidasoa apretaba el electrónico, llegando al paso por vestuarios con desventaja de un gol (15-16).
La dicha del Frigoríficos duró un suspiro, el que tardó Mielczarski en descerrajar un lanzamiento. Los visitantes aguantaron el envite (19-20, minuto 34) y Domínguez ordenó vaciar portería para atacar siete contra seis y aplanar el avanzado local que tanto estaba dificultando sus acciones ofensivas. Otra pérdida absurda y el Bidasoa tomaba las riendas del choque por primera vez en mucho tiempo (21-20, minuto 35). D’Antino igualó de penalti y el Cangas entró en esos minutos de desacierto de todos sus partidos. Dos errores de Arnau en un contragolpe y un lanzamiento claro de seis metros, un palo de Pereiro, dos exclusiones y cuatro pérdidas de balón y la balanza se decantó para los irundarras (24-21, minuto 43, con tiempo de Domínguez).
Buenos minutos de Mateo
Mateo Pallas –que había entrado por un desacertado Panjan– aguantó a los suyos en ese tramo de partido, pero el partido ya estaba en otra dinámica, con el viento a favor del Bidasoa. El Frigoríficos se aferró al encuentro –ni un solo pero se le puede poner al esfuerzo del equipo– a pesar de que los árbitros también pitaban a favor de corriente. Pereiro tuvo un lanzamiento forzado para poner a los suyos a un gol (26-24) pero erró y Mielczarski no lo hizo (27-24, minuto 52, con el técnico visitante agotando sus tiempos).
Arón recortó hasta el 27-25, pero ya no hubo para más, El polaco castigó de nuevo, Pérez erró en una acción clara de exclusión para un rival, Maciel sacó otro balón a Santi y Túa sentenció el choque (29-25). Aún faltó el último tanto de Mielczarski tras dar un manotazo flagrante en el rostro de Ludman ante la permisividad arbitral para cerrar una nueva derrota del Cangas.
FICHA TÉCNICA:
30-27
Bidasoa - Frigoríficos del Morrazo
BIDASOA: Skrzyniarz; Cavero (3), Jevtic (1), Peciña, Rodrigo (7,4p), Gorka (3) y Dariel (2) –siete inicial– Maciel (ps), Túa (4), Xabi González (1), Mielczarski (8), Nevado, Esteban (1), Matheus, Vallés, Furundarena y Mújica.
FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO: Panjan; Pereiro (3), Gayo (1), Manu Pérez (6), Arnau (2), D’Antino (4,3p) y Pablo Castro (4) –siete inicial– Mateo (ps), Arón (1), Quintas, Gallardo (3), Ludman, Valderhaug (1), Santi López (2) y William.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 3-4; 3-7; 4-9; 7-12; 11-13; 15-16 (descanso); 20-20; 22-21; 25-22; 26-24; 28-25; y 30-27 (final).
ÁRBITROS: Iniesta Castillo (Valencia) y Colmenero Guillén (Castilla León). Excluyeron a los locales Nevado, Rodrigo y Esteban y a los visitantes Castro, Ludman y Arón.
