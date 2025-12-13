El Bueu Atlético quiere extender su buena racha ante el Tacoronte

El Bueu Atlético recibe esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los gallegos Julio Villanueva y Pablo Torreiro) al Sermarther Ciudad de Tacoronte en busca de un triunfo que le permita extender su buena racha de las últimas semanas, en las que ha logrado cinco puntos de seis posibles, gracias a las victorias ante Automanía Luceros y Reconquista, y a la igualada a domicilio ante el Ribeiro.

El equipo de Luis Montes quiere aprovechar este tramo más propicio en el calendario para seguir poniendo tierra de por medio con respecto a la zona baja de la tabla y el de hoy es un encuentro marcado en rojo, toda vez que los canarios son decimoterceros con ocho puntos, uno solo sobre el descenso. Los buenenses ocupan la novena posición con 12, por lo que una victoria les daría un enorme plus de tranquilidad para ir cerrando la primera vuelta. Más aún en un encuentro que será el segundo consecutivo que los de O Morrazo juegan en su feudo.

Montes sigue teniendo numerosas bajas en su plantilla y no podrá contar con los lesionados Hugo, Martiño, Enrique, José López, Mauro y Oterino, por lo que la convocatoria estará compuesta por 15 jugadores, que son los porteros Julio y Raúl Dios; los extremos Diego, Adri y Pedro; los pivotes Rubén Augusto, Asier Cerqueira y Marcos; y los primeras líneas Samu Seijas, Brais, Roque, Lluque, Gándara, Pepe y Martín Cadilla.