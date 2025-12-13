Fútbol Sala | Tercera División
El ADFS Bueu, a mejorar como local ante el Lugo B
Los buenenses solo han sumado cuatro puntos en casa por los nueve cosechados a domicilio
REDACCIÓN
Bueu
El ADFS Bueu Grupo Roslev recibe esta tarde (16.15 horas, pabellón Pablo Herbello) al Lugo B con la intención de mejorar sus prestaciones como local. Los buenenses suman 13 puntos (por los 20 de su rival), pero con la paradoja de que nueve de ellos los ha sumado a domicilio y solo cuatro en casa.
El cuadro de O Morrazo viene de dos derrotas consecutivas ante Guitiriz y Carballiño.
