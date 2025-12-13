Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala | Tercera División

El ADFS Bueu, a mejorar como local ante el Lugo B

Los buenenses solo han sumado cuatro puntos en casa por los nueve cosechados a domicilio

Una acción de un duelo anterior del ADFS Bueu.

Una acción de un duelo anterior del ADFS Bueu. / Santos Álvarez

REDACCIÓN

Bueu

El ADFS Bueu Grupo Roslev recibe esta tarde (16.15 horas, pabellón Pablo Herbello) al Lugo B con la intención de mejorar sus prestaciones como local. Los buenenses suman 13 puntos (por los 20 de su rival), pero con la paradoja de que nueve de ellos los ha sumado a domicilio y solo cuatro en casa.

El cuadro de O Morrazo viene de dos derrotas consecutivas ante Guitiriz y Carballiño.

