El Frigoríficos, a por una machada ante Bidasoa

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro es uno de los equipos que abre hoy la decimotercera jornada de la Liga Asobal. La competición entra en su fase decisiva antes del parón navideño y durante la próxima semana los clubes disputarán hasta tres encuentros. Al conjunto cangués le toca viajar hasta el mítico Artaleku, donde jugará hoy a las 20:30 horas contra el Bidasoa Irún y con el arbitraje de José Manuel Iniesta Castillo y Luis Ignacio Colmenero Guillén. El objetivo de los cangueses es claro: no hay margen para otra cosa que no sea intentar una machada en forma de victoria o empate.

La empresa es difícil. El último triunfo del Cangas en Irún data de la temporada 2016/17, con un 22-26. Y las últimas veces que puntuó fueron en las campañas 2021/22 y 2022/23, con sendos empates (27-27 y 25-25). El equipo entrenado por Álex Mozas llega al partido de hoy en la cuarta plaza, con 17 puntos a través de ocho triunfos y un empate. El Bidasoa se ha hecho fuerte en su pista, donde solo han puntuado Ademar (26-26, en la tercera jornada) y Logroño (28-32, en la novena). Y a domicilio solo cedió ante el F.C.Barcelona (33-31) y ante Torrelavega (32-31).

El Frigoríficos del Morrazo intentará mostrar el nivel exhibido en otras salidas complicadas, como Torrelavega y Cuenca, y traerse de Irún algo positivo. Una mejoría que según el entrenador de los cangueses, Quique Domínguez, pasa por reducir los errores en la fase de ataque, en especial las pérdidas de balón, y fortalecer «nuestros puntos fuertes, que son muchos».

Al Cangas le está costando ser regular durante los 60 minutos y alterna fases en las que raya a un excelente nivel y con ventajas en el electrónico con otras en las que sufre un verdadero apagón. «Hay que estar convencidos de que hacemos muchas cosas bien, de que necesitamos darle continuidad al buen juego que estamos haciendo por momentos. Esos parciales en contra nos penalizan mucho, así que hay que cortar esos parciales y estar más regulares durante el partido», sostiene Quique Domínguez.

El equipo viajó a primera hora de ayer hacia Irún, donde tenía previsto realizar una última sesión de entrenamiento antes del encuentro de hoy. La gran novedad de la convocatoria es la presencia del joven pivote William Thompson, que tendrá la posibilidad de estrenarse y debutar en Asobal. Tal como era previsible de la lista de convocados se cae el lateral hispano-cubano Ángel Rivero, que se hizo daño en un dedo durante el encuentro ante el Granollers. El diagnóstico más grave, que sería una rotura, está descartado. Con todo, no se quiere forzar su concurso y el objetivo es que pueda llegar en mejores condiciones al encuentro del martes en O Gatañal ante el Caserío Ciudad Real (20:30 horas).

Ese es un encuentro crucial ante un rival directo y en el que los cangueses buscarán su segundo triunfo ante su afición. Y para movilizar al público de O Gatañal el club ha puesto en marcha la campaña «O socio convida», en la que los abonados podrán retirar una invitación al precio de 5 euros para llevar un acompañante a este importrante partido.