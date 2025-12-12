El Beluso choca con la suerte fuera de casa

La plantilla de la CD Beluso tiene la vista puesta en el derbi que este domingo disputará contra el CD Moaña ante su afición en el campo de As Laxes. Trata de dejar atrás una nueva derrota fuera de casa, en este caso por la mínima en el feudo del Valladares, y centrarse en los grandes números que están firmando como locales.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, la derrota del pasado domingo tuvo un importante componente de mala suerte. El entrenador, Juan Amoedo, explica que en la primera parte sus pupilos dispusieron de «ocho o nueve oportunidades de marcar, pero cuando el equipo está en una dinámica mala falla la puntería. Lo importante es crear las ocasiones y ahí estuvimos mejor», apunta con optimismo. En la segunda parte, tras el gol inicial del Valladares, la defensa local fue mejor y el dominio del Beluso ya no se tradujo en oportunidades tan claras. De todas formas el míster está convencido de que la primera victoria fuera de As Laxes llegará pronto por esta senda.

Para el derbi de este domingo Juan Amoedo recupera a Santi, que ya está entrenando con el grupo y adaptándose poco a poco a la dinámica. Solo Abraham está en la enfermería y el resto están disponibles.

Recibirán a un CD Moaña que lleva nueve jornadas sin ganar pero que el pasado fin de semana estrenó a nuevo entrenador: Rafael Vázquez. Esto inquieta al cuerpo técnico del Beluso «porque no sabemos qué cosas van a cambiar en su forma de jugar». Sin embargo, Amoedo es optimista y considera que «jugando en casa debemos ser superiores» aludiendo a que la plantilla experimenta los días previos a un derbi «porque el ambiente se siente especial en Beluso». La intención de los jugadores es «darle las gracias a la afición que siempre llena las gradas con una victoria ante el Moaña».