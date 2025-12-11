Llamada para reventar O Gatañal en el último partido del año

La plantilla del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro viaja hoy hacia Irún, donde mañana abrirá la decimotercera jornada de la Liga Asobal ante el Bidasoa. Será el primero de los tres partidos que decidirán cómo serán las navidades del Cangas: si con sabor a turrón o a carbón. Para que lo prevalezca sea lo primero desde el club se quiere movilizar a la afición de cara al siguiente compromiso liguero del equipo, que será el martes en O Gatañal ante el Caserío Ciudad Real. Este tramo final de la primera vuelta no ofrece respiro para los equipos, que en apenas una semana deberán jugar tres encuentros.

El Balonmán Cangas activa desde ya la campaña "O socio invita" con la que se pretende llenar hasta los topes O Gatañal de cara al trascendental duelo ante el Ciudad Real, que se jugará entre semana y a una hora tardía: el martes, a las 20:30 horas.La iniciativa consiste en que los abonados del Frigoríficos del Morrazo podrán retirar una invitación al precio de 5 euros para que los acompañe otra persona en el encuentro del martes, que será el último del año 2025 en O Gatañal. En total estarán disponibles 150 invitaciones, que se pueden retirar en el local social del Balonmán Cangas (en la Avenida Montero Ríos, al lado del antiguo bar Alondras) y será necesario presentar el carné de abonado.

Desde el club le dan la máxima importancia a los tres partidos que restan para concluir la primera vuelta y especialmente al que se jugará en O Gatañal. La intención es que el pabellón cangués vuelva a ser un fortín y que los dos puntos se queden en casa. Una fortaleza de la que está adoleciendo este año el equipo entrenado por Quique Domínguez, que solo ha ganado un partido ante su afición: en la tercera jornada de liga, el 27 de septiembre, ante el Bada Huesca (33-27). Son los únicos puntos que ha conseguido el Frigoríficos del Morrazo en lo que va de primera vuelta ante su público.

Pero antes de esa cita el Cangas tiene que medirse mañana, a las 20:30 horas al Bidasoa Irún en el Artaleku. No es precisamente una pista sencilla, pero el Frigoríficos no cuenta con margen para elegir. Puntuar se hace imprescindible para no afrontar la segunda vuelta de la Liga Asobal con una hipoteca demasiado abultada sobre las espaldas. Además, esta temporada los cangueses han sido capaces de sumar en dos pabellones muy complicados: una victoria en Torrelavega y un empate, tras tener el triunfo al alcance de la mano, en la última salida ante Cuenca.

Desde la temporada 2013/14, Bidasoa y Frigoríficos del Morrazo se han enfrentado en diez ocasiones en la cancha irundarra. El balance es favorable a los vascos, con seis triunfos, tres empates y solo una victoria para los cangueses. Ese triunfo data de septiembre de 2013 (22-25) y el último empate de febrero de 2022 (25-25).