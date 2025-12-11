Irene Vilaboa finiquita su periplo en el Teucro

La reciente mala racha de resultados del Lirón Teucro 80 Aniversario, con una sorprendente derrota ante el colista Cañiza y la paliza (34-22) infligida por el Lalín, ha desembocado en la renuncia de su entrenadora, la viguesa Irene Vilaboa, tras un lustro a los mandos del primer equipo del vicedecano. Antes de su fichaje por el Teucro entrenó durante nueve temporadas al Bueu Atlético.

Tras desarrollar su carrera en clubes como en el propio equipo bueués, el Atlético Guardés o el Balonmán Porriño, Vilaboa se convirtió en una pionera de los banquillos pontevedreses a su llegada al conjunto azul, al ser la primera entrenadora en dirigir un equipo masculino de las dos primeras categorías del balonmano nacional.

«La entrenadora Irene Vilaboa Fernández ha comunicado a la Comisión Gestora de la SD Teucro que, con efectos del día de hoy, deja su cargo en el primer equipo de la SD Teucro, así como también cesa el resto de su cuerpo técnico, al considerar que es el momento más oportuno para tomar esta decisión», apuntó la entidad teucrista en un comunicado, agradeciendo a la entrenadora los servicios prestados y «deseándole éxitos en sus futuros proyectos profesionales».

En su haber, Vilaboa, que sustituyó en el cargo al pontevedrés Luis Montes, dirigió al Teucro durante dos temporadas en División de Honor Plata, antes de que el histórico equipo lerezano recalase en la Primera Nacional Masculina, donde compitió y actualmente disputa sus encuentros durante los tres últimos cursos.

En estos momentos, el conjunto azul se sitúa en quinto lugar de la clasificación con 16 puntos, a cinco del play-off, con un récord de ocho victorias y cinco derrotas.

Durante sus cinco años como entrenadora jefe, la preparadora olívica, que también fue seleccionadora gallega absoluta femenina, dirigió al Teucro durante 159 partidos de liga entre la segunda y la tercera categoría del balonmano nacional, con un balance de 74 triunfos, 15 empates y 70 derrotas y el descenso en 2022 a la categoría de bronce, durante uno de los momentos más volátiles de la historia de la entidad pontevedresa en sus ocho décadas en activo.

Está por ver todavía quién asumirá las riendas del cuadro pontevedrés, que este fin de semana recibe en la pista del Municipal de Deportes a otro de los contendientes por los puestos de play-off, un Balonmano Ingenio que se sitúa en tercera posición con 21 puntos.

El equipo teucrista tendrá una salida más, prevista para el día 20 de diciembre en Vigo ante el Granitos Ibéricos Carballal, antes de emprender un parón liguero de tres semanas y regresar el 10 de enero a la competición para arrancar la segunda vuelta ante el Balonmán Porriño.