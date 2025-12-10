El Frigoríficos se la juega en nueve días

Conseguir una buena cosecha de puntos que le permita cerrar la primera vuelta con dignidad y sin excesivas hipotecas de cara a la segunda mitad del campeonato es el objetivo del Frigoríficos del Morrazo en la recta final de 2025. El conjunto cangués afrontará en tan solo nueve días las últimas tres jornadas de competición, que lo medirán este mismo viernes al Bidasoa en Artaleku (20.30 horas), el próximo martes 12 al Caserío Ciudad Real en O Gatañal (20.30 horas) y el sábado 20 al Ángel Ximénez Puente Genil en tierras cordobesas (19 horas). Con solamente cinco puntos en su casillero y ocupando la posición de farolillo rojo, los tres duelos alcanzan la consideración de finales independientemente del rival que esté situado enfrente.

Con la permanencia situada históricamente en torno a los 20 puntos, la necesidad del cuadro que dirige Quique Domínguez se hace bastante evidente. Asumiendo que el calendario de la segunda vuelta podría considerarse relativamente propicio (ocho encuentros en casa, si bien uno es ante el Barcelona, y recibiendo a contrincantes directos como Nava, Cuenca, Puente Genil, Alicante o Aranda) lo que tampoco escapa a nadie es que para hacer valer ese factor calendario hay que acompañarlo con puntos. Y los cinco actuales obligarían a una auténtica machada entre febrero y junio. Todo lo que sea aproximarse a los diez puntos a final de año sería positivo, quedarse muy lejos de esa cifra supondría una difícil rémora.

Tres rivales con un buen rendimiento

La empresa no será sencilla, ya que a los problemas del propio Frigoríficos a la hora de encontrar la regularidad se une la dinámica de sus tres rivales, que están rindiendo bien esta temporada acorde a sus respectivas posibilidades.

La primera cita será ante un Bidasoa que es cuarto, con 17 puntos en su casillero, en una primera vuelta en la que ha ganado todo lo que tenía que ganar, pero en la que ha pinchado en sus duelos directos. Derrotas ante Torrelavega y Logroño (además de la lógica ante el Barça) y empate con Ademar. En Artaleku es poderoso, pero el Cangas ya puntuó en canchas difíciles como las de Torrelavega y Cuenca y no está en condiciones de elegir sus encuentros.

La gran final de las finales de este trío de compromisos ligueros será la del próximo martes, en la despedida del equipo en O Gatañal este año. Llegará un Caserío Ciudad Real que suma 9 puntos gracias a su solvencia ante rivales directos. Ganó en su feudo a Cuenca, Nava y Alicante, y fuera venció a Guadalajara e igualó en Huesca. El único partido de su Liga particular que perdió fue el del Puente Genil, último rival del Cangas en 2025.

Los de Paco Bustos esperan en el Alcalde Miguel Salas al Cangas desde la cómoda situación que le dan sus 10 puntos y la octava plaza. Su clave es idéntica a la de los manchegos, no fallar en los enfrentamientos directos. Así, vencieron a Cuenca, Huesca, Guadalajara, Nava y al propio Ciudad Real, y únicamente se dejaron puntos en este periplo ante el recién ascendido EON Alicante.

Descartan que Rivero tenga una fractura en un dedo

Buenas noticias en el seno del Frigoríficos del Morrazo. Las pruebas diagnósticas a las que fue sometido en la mañana de ayer el cubano Ángel Rivero han descartado la existencia de una fractura en el dedo índice de su mano izquierda, como se temía en un principio. Los servicios médicos han confirmado que la lesión que arrastra el primera línea del cuadro cangués es una dolencia capsulo-ligamentosa, lo que en principio debería permitir a Rivero estar en los últimos compromisos de su equipo en el año 2025.

Rivero ha ido ganando peso progresivamente en los esquemas de Quique Domínguez, gracias primero a su solidez en tareas defensivas, acompañada en las últimas semanas con una notable capacidad de lanzamiento. De hecho, el exjugador del Logroño había escalado hasta la cuarta plaza en el ranking de máximos realizadores del equipo de O Morrazo gracias a sus 37 dianas.