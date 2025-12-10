El Domaio, estreno para estar fuera del descenso

El Domaio escogió el mejor día posible para estrenar su casillero de victorias como local, rompiendo una negativa racha en el campo de A Granxa que se extendía a lo largo de seis encuentros. La escuadra que dirige Miguel del Ojo venció al Caldelas en un triunfo vital para mantenerse fuera de las posiciones de descenso, a las que cae precisamente su rival del domingo.

Los moañeses no se vieron acompañados por otros resultados del fin de semana, como la victoria del Caselas ante el Progresista, que sirve para apretar un poco más la tabla clasificatoria, al igual que sucedió con el empate del Racing Castrelos frente al Rápido de Bouzas. La conclusión es que los de Miguel del Ojo son decimocuartos con 14 puntos, pero con solo uno sobre Caselas y Caldelas, este último ya en zona de descenso, al igual que Goián con 6 y Candeán con 3. Lo positivo es que los rojillos tienen a tiro a Tomiño y Castrelos (16) y Mos (17).

Curiosamente el triunfo moañés se produce la semana en un momento en el que está siendo castigado por las bajas, alguna de ellas de gravedad, con la rotura del ligamento cruzado de Diego, o las de Manu y Darío, que apuntan también a tenerlos durante bastante tiempo alejados de los terrenos de juego.