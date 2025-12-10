El Alondras ya mira hacia arriba

De pelear para salir de un bache de resultados que se extendió durante ocho semanas a encadenar dos triunfos que le permiten pensar incluso en colarse en las plazas de promoción de ascenso a Segunda RFEF. Esa ha sido la transformación de un revitalizado Alondras al que sus victorias frente a Céltiga y Silva han situado a solamente tres puntos de la quinta plaza que ocupa el Racing Villalbés y que marca el corte para optar al cambio de categoría. Los de O Morrazo afrontan con optimismo sus dos próximos compromisos ante Gran Peña y Lugo B, que podrían darle la opción, tal y como reconoce su técnico, «de luchar por estar arriba».

Rafa Villaverde apunta que «seguimos estando muy cerca de todo» e insiste en aprovechar una fase del calendario que puede resultar propicia después de haber pasado por otra en la que le tocó enfrentarse a los gallitos de la categoría, con Compostela, Arosa, Somozas o Racing Villalbés, entre otros. «¿Ambicioso? La idea es intentar ganar siempre, y si quieres hacer eso por lógica optas a ser primero. Todos estamos muy cerca unos de otros, la igualdad es máxima y hay que luchar», señala.

Nueve puntos sobre el descenso

Los datos le dan la razón en su reflexión, al menos en cuanto a la zona media alta de la tabla. Por abajo el Alondras ya ha metido distancia con respecto a los equipos de la zona de descenso. Son nueve puntos sobre el Noia (18 de los cangueses por los 9 de los noienses), diez sobre el Barbadás (suma 8 puntos) y once sobre el colista Silva (que tiene 7). Con Barco (13) y Cambados (14) deambulando por posiciones menos cómodas, el resto de escuadras están en un pañuelo. Viveiro (16) y Atlético Arteixo (17) están por debajo de los rojiblancos, que suman los mismos 18 puntos que tienen Gran Peña y Estradense, con Lugo B y Boiro con 19 y Montañeros con 20.

«Es que incluso tenemos el segundo puesto a solo cinco puntos», argumenta Rafa Villaverde. Esa plaza es del Arosa con 23 puntos, con Céltiga y Somozas totalizando 22 cada uno y el Racing Villalbés con 21 para completar la promoción. El ascenso directo momentáneamente es para el Compostela, que tiene 29. «Estamos quince equipos en casi nada, eso indica la igualdad y lo difícil que resulta ganar cada semana», manifiesta, en una afirmación que se refuerza con un dato, el de que «salvo nosotros y el Montañeros ningún otro equipo ha sido capaz de ganar sus dos últimos partidos».

Del duelo ante el Silva Rafa Villaverde asegura que «éramos conscientes de que no iba a ser fácil, por el campo, porque cambiaron de entrenador hace un mes, porque venían de ganar... Pero comenzamos muy bien, dominando, y aunque luego el choque se equilibró seguimos generando y marcamos antes del descanso». A raíz del 0-1 anotado por Martín Rafael «todo fue más sencillo. Sabíamos que les podíamos hacer daño por fuera». Así llegó el 0-2, en una buena acción de Aitor Aspas que hizo varias paredes para acabar disparando con la pierna derecha. Y el marcador se redondearía con el lanzamiento directo de falta del propio Aitor que entró por la escuadra.

Enfermería casi vacía

La curiosidad apunta que las cinco victorias conseguidas por el equipo alondrista (Racing Villalbés, Noia, Arteixo, Céltiga y ahora Silva) han sido manteniendo la portería a cero. «Eso te da mucha ventaja, porque a todo el mundo nos cuesta mucho sacar los partidos. Y la mala racha de resultados en la que estábamos fue más por demérito nuestro que por méritos de los rivales.

El duelo ante el Silva sirvió para certificar la recuperación de efectivos por parte del Alondras, a pesar de que Víctor no llegó a tiempo y se quedó fuera de la lista, al igual que los lesionados de larga duración Diego y Salgueiro. En el lado contrario, Guille y Aitor Aspas disputaron los 90 minutos a gran nivel y Yelco también hizo 45. La diferencia, con todo, estuvo en el banquillo, donde Rafa Villaverde contaba con elementos de mucho nivel como Luismi, Ube, Adrián Cruz o Yelco.