Quique Domínguez: «Es ilógico, pero nos está costando jugar con el marcador a favor»

Ilógico, incomprensible, inexplicable... Los adjetivos se agotan para describir la situación que atraviesa el Frigoríficos del Morrazo en el grueso de partidos de esta temporada, con grandes inicios y fases brutales de desconexión que hipotecan todas sus opciones. Así volvió a ocurrir en el duelo del sábado ante el Fraikin Granollers, en una dinámica a la que el propio entrenador de los cangueses, Quique Domínguez, no le encuentra explicación. «Es complicado, porque ya no es normal todas las veces que se ha repetido», reconoce, «el cómo empezamos los partidos jugando bien y llega un momento en el que echamos todo por tierra».

La falta de una razón clara limita los recursos del cuerpo técnico. «Por eso nos está costando tanto encontrar la solución. Cometemos errores en un momento de bloqueo, errores poco forzados, y le regalamos tantos balones al rival para que le dé la vuelta al partido y nos vayamos cuatro abajo al descanso «, relata. La remontada vallesana se produce no por su juego sino por demérito cangués. «Ese parcial demoledor de 1-8 en contra te mata. Ellos tienen jugadores y nivel para ganarte, pero no podemos darles tantas facilidades», sentencia.

Lo más extraño es que esto haya sucedido «cuando tenías el partido justo donde lo querías». Y es que paradójicamente esos instantes de apagón se producen –no solo frente al Granollers sino ante el resto de rivales– con el Cangas siendo superior tanto en juego como en el marcador. «Al contrario de lo que marca la lógica nos está costando jugar con el marcador a favor. Es justo en ese momento cuando llega un cúmulo de errores. Lo normal sería que te angustiases si vas por debajo, pero yendo por arriba no se entiende. Es lo que tiene menos explicación», señala el preparador pontevedrés.

"No estamos siendo capaces de responder a la gente"

Menos aún la tiene que esos apagones también sucedan en O Gatañal, donde el apoyo de la afición es innegable y muchas veces ha sido fundamental para superar situaciones difíciles de partido. «También es extraño, porque es uno de los puntos fuertes del equipo, la afición y el pabellón. Y no estamos siendo capaces de responder a la gente y de hacer valer el factor cancha», lamenta.

Dentro de lo positivo que se puede rescatar del choque está la reacción del equipo tras el descanso, con un 5-1 de parcial para disponer de hasta tres opciones para la igualada, todas ellas sin éxito. «En la segunda parte comenzamos muy bien pero después fallamos cuatro ataques y ellos ya cogen aire de nuevo», señala, antes de añadir que «el guion es calcado al de Villa de Aranda, no en cuanto a minutos y parciales, pero sí en el resto. Y es inexplicable, porque cuando hacemos las cosas bien se nota en el marcador».

"El marcador y los malos ratos tapan todo lo positivo que hemos hecho"

Es más, Domínguez insiste en que su equipo sí ha hecho «muchas cosas positivas», si bien «como siempre, el marcador tapa todo eso. Entramos muy bien al partido ante un rival potente, fuimos capaces de reponernos a un 1-8 de parcial, pero al final todo queda empañado por los ratos malos de los partidos».

La jornada tampoco fue propicia para los intereses de un Cangas que se queda como colista en solitario después de la victoria del Guadalajara ante el Bada Huesca. El EON Alicante derrotó al Puente Genil y también escala posiciones. Ahora la clasificación por abajo deja al Nava y al Frigoríficos en descenso (con 6 y 5 puntos, respectivamente) y al Huesca en puesto de promoción con 7. Fuera de esa zona de peligro se encuentran el Guadalajara con 7 puntos, Alicante y Villa de Aranda con 8, Cuenca y Caserío Ciudad Real con 9 y el Puente Genil con 10.

Lesión en un dedo de Ángel Rivero

Las malas noticias llegan a pares en el Frigoríficos del Morrazo. Además de la derrota, el duelo del sábado ante el Fraikin Granollers ha dejado otra consecuencia negativa en el conjunto cangués, la lesión de Ángel Rivero. El jugador cubano recibió un golpe en su mano izquierda durante una acción del primer tiempo, y podría sufrir una fractura. Hoy mismo se le realizará una radiografía para conocer el alcance exacto de su dolencia, aunque todo apunta a la existencia de una rotura.

Rivero disputó el segundo periodo frente a los vallesanos con el dedo vendado, si bien su participación en el encuentro se limitó a funciones defensivas. La posible lesión del que fuera jugador del Logroño trastoca enormemente los planes del Cangas en los tres encuentros que le restan para la conclusión de la primera vuelta y del 2025. Y es que Rivero está siendo uno de los elementos más destacados de los de Quique Domínguez, añadiendo a sus prestaciones defensivos una notable capacidad en el lanzamiento.