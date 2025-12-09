Fútbol sala | Tercera División
El ADFS Bueu sucumbe en Carballiño
El cuadro buenense pierde 8-2 y reduce a cuatro su renta sobre el descenso
Bueu
La ADFS Bueu Grupo Roslev perdió 8-2 ante el Carballiño, encadenando su segunda derrota consecutiva tras la de la semana pasada ante el O Korreo Guitiriz. Los buenenses aguantaron el primer tiempo, al que se llegó con un 2-1 adverso, pero encajaron dos tantos en los dos primeros minutos de la reanudación que acabaron con sus resistencia.
El conjunto que dirige Ricardo Sanjorge ve reducida a cuatro puntos su renta sobre el descenso tras la victoria en esta jornada del Vianariño. Los de O Morrazo suman 13 puntos para estar en la decimoprimera plaza de la categoría, por delante de Guitiriz (13), Redondela (11), Vianariño (9), Friol (8) y ED Vigo (4).
