Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid-CeltaDesfase presupuestario concellosPeste porcinaPedófilo PorriñoCoro lengua de signos
instagramlinkedin

Fútbol sala | Tercera División

El ADFS Bueu sucumbe en Carballiño

El cuadro buenense pierde 8-2 y reduce a cuatro su renta sobre el descenso

Una acción de un duelo anterior del ADFS Bueu.

Una acción de un duelo anterior del ADFS Bueu. / Santos Álvarez

César Collarte

Bueu

La ADFS Bueu Grupo Roslev perdió 8-2 ante el Carballiño, encadenando su segunda derrota consecutiva tras la de la semana pasada ante el O Korreo Guitiriz. Los buenenses aguantaron el primer tiempo, al que se llegó con un 2-1 adverso, pero encajaron dos tantos en los dos primeros minutos de la reanudación que acabaron con sus resistencia.

El conjunto que dirige Ricardo Sanjorge ve reducida a cuatro puntos su renta sobre el descenso tras la victoria en esta jornada del Vianariño. Los de O Morrazo suman 13 puntos para estar en la decimoprimera plaza de la categoría, por delante de Guitiriz (13), Redondela (11), Vianariño (9), Friol (8) y ED Vigo (4).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents