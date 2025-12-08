Iago Iglesias deberá pasar por quirófano

Malas noticias para Iago Iglesias y para el Automanía Luceros. En la que ha sido la temporada de su estreno en la Liga Nexus Asobal y en la que su relevancia en el filial ha crecido de modo exponencial el canterano del Balonmán Cangas deberá pasar por quirófano para solucionar su grave lesión en el hombro derecho, sufrida en el encuentro ante el Calvo Xiria. Iago tiene una luxación de clavícula, acompañada por una rotura de ligamentos que –según todo apunta– lo obligará a tener que pasar por quirófano. El primera línea cangués está pendiente de recibir una segunda opinión esta misma semana, pero las previsiones no son demasiado optimistas en cuanto a la posibilidad de eludir la intervención quirúrgica.

A sus 21 años Iago Iglesias había dado un decidido paso al frente en una campaña en la que el filial del Frigoríficos del Morrazo ha sufrido una profunda renovación, tanto en efectivos como en edad. En ocho partidos anotó 74 goles, un total de 9,25 por encuentro, en una media solo superada por el central del Reconquista André de Moura, con 10,33 por choque. A eso sumó su estreno en la máxima categoría ante el Fútbol Club Barcelona, con gol incluido, y una presencia continua en las sesiones preparatorias del primer equipo con Quique Domínguez. Su capacidad de lanzamiento, su entrega y esfuerzo no habían pasado desapercibidos al técnico pontevedrés.

Por el momento no hay un periodo estimado de baja y todo dependerá tanto de la solución por la que se opte (quirófano o más conservadora) como del estado real de la zona lesionada, algo que solo se certificaría al cien por cien una vez sea intervenido quirúrgicamente.

Denís será operado esta semana

Además, otro de los jugadores importantes del Automanía Luceros, Denís Iglesias, pasará por quirófano esta misma semana para solucionar una fractura en el escafoides del pie. El buenense se lesionó el pasado mes de abril pero su recuperación no ha ido como realmente se esperaba. El problema ha sido la falta de irrigación sanguínea a un hueso de reducidas dimensiones que, sin ella, no ha podido regenerarse por completo. En su caso, se espera que pueda regresar a las pistas en un tiempo aproximado de entre tres y tres meses y medio.

Mientras, el Luceros se quedará sin dos de sus principales referentes en una plantilla ya reducida en cuanto a efectivos y que en A Cañiza contó con únicamente tres jugadores con experiencia en la categoría, Javi Fernández, Martín Fuentes y Xandre. El resto del equipo procedía del equipo de Autonómica o bien de juveniles o cadetes (salvo el fichado Rahim). De cara a enero se espera contar ya con un primera línea más como Magdaleno tras haber superado una lesión de ligamentos.

Peregrinación por tres pabellones para jugar ante el Saeplast Cañiza

Jornada atípica la que le tocó vivir al Automanía Luceros el sábado en su enfrentamiento ante el Saeplast Cañiza, saldado con derrota del filial cangués. El choque estuvo marcado por la dificultad a la hora de encontrar un pabellón que reuniese las condiciones adecuadas para jugar, habida cuenta de la condensación que había en el inicialmente previsto, el Municipal de A Cañiza.

El Luceros conoció a las 13 horas (el partido estaba previsto para las 18) que el choque no se podría jugar en A Cañiza, citándolo en el polideportivo de Crecente, a cerca de 15 kilómetros. El problema es que una vez realizado el calentamiento se decidió que tampoco se podría jugar allí y que habría que encontrar una nueva alternativa. Esta fue finalmente la del pabellón municipal Marta Míguez de Cortegada, ya en la provincia de Ourense.