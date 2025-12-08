Fútbol | Primera Autonómica
El Domaio rompe su mal fario y gana por fin en casa
Pedro certificó con un doblete la remontada local
El Domaio FC rompió el maleficio que le perseguía en los encuentros como local –solo había sumado un punto en seis encuentros– y se impuso por 2-1 al Caldelas en un choque que, además, le sirve para ganar un puesto en la tabla y poner distancia con respecto a la zona de descenso.
La escuadra que dirige Miguel del Ojo tuvo, sin embargo, que remar para poder llevarse los tres puntos en juego. Y es que los visitantes se adelantaron en el electrónico con un gol en el minuto 73 que podía llevar la intranquilidad a los locales. No fue así, ya que el conjunto moañés reaccionó muy pronto gracias al tanto de Pedro. Y poco después, en el 83, de nuevo el mismo jugador perforaba la portería defendida por Borja para llevar el éxtasis a las gradas de A Granxa. Los de Del Ojo aguantaron bien la recta final para un triunfo liberador.
FICHA TÉCNICA:
2-1
Domaio - Caldelas
DOMAIO: Gabri; Rulo, Asier, Aldao, Adri, Pedro, Hamza, Dani (Lucas, minuto 69), Hugo, Marcos y Fran Palmás (Ángel, minuto 69).
CALDELAS: Borja; Lois (Álex, minuto 46), Cristian, Sergio, Diego, Elián, Raúl, José Ángel (Xabier, minuto 46), Lois Martínez (Mario, minuto 69), Yeray y Víctor.
GOLES: 0-1, minuto 73: Yeray. 1-1, minuto 76: Pedro. 2-1, minuto 83: Pedro.
