Fútbol | Primera Autonómica

El Domaio rompe su mal fario y gana por fin en casa

Pedro certificó con un doblete la remontada local

Una acción del encuentro de ayer en el campo de A Granxa. / Santos Álvarez

César Collarte

Moaña

El Domaio FC rompió el maleficio que le perseguía en los encuentros como local –solo había sumado un punto en seis encuentros– y se impuso por 2-1 al Caldelas en un choque que, además, le sirve para ganar un puesto en la tabla y poner distancia con respecto a la zona de descenso.

La escuadra que dirige Miguel del Ojo tuvo, sin embargo, que remar para poder llevarse los tres puntos en juego. Y es que los visitantes se adelantaron en el electrónico con un gol en el minuto 73 que podía llevar la intranquilidad a los locales. No fue así, ya que el conjunto moañés reaccionó muy pronto gracias al tanto de Pedro. Y poco después, en el 83, de nuevo el mismo jugador perforaba la portería defendida por Borja para llevar el éxtasis a las gradas de A Granxa. Los de Del Ojo aguantaron bien la recta final para un triunfo liberador.

FICHA TÉCNICA:

2-1

Domaio - Caldelas

DOMAIO: Gabri; Rulo, Asier, Aldao, Adri, Pedro, Hamza, Dani (Lucas, minuto 69), Hugo, Marcos y Fran Palmás (Ángel, minuto 69).

CALDELAS: Borja; Lois (Álex, minuto 46), Cristian, Sergio, Diego, Elián, Raúl, José Ángel (Xabier, minuto 46), Lois Martínez (Mario, minuto 69), Yeray y Víctor.

GOLES: 0-1, minuto 73: Yeray. 1-1, minuto 76: Pedro. 2-1, minuto 83: Pedro.

