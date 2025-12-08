El Domaio rompe su mal fario y gana por fin en casa

El Domaio FC rompió el maleficio que le perseguía en los encuentros como local –solo había sumado un punto en seis encuentros– y se impuso por 2-1 al Caldelas en un choque que, además, le sirve para ganar un puesto en la tabla y poner distancia con respecto a la zona de descenso.

La escuadra que dirige Miguel del Ojo tuvo, sin embargo, que remar para poder llevarse los tres puntos en juego. Y es que los visitantes se adelantaron en el electrónico con un gol en el minuto 73 que podía llevar la intranquilidad a los locales. No fue así, ya que el conjunto moañés reaccionó muy pronto gracias al tanto de Pedro. Y poco después, en el 83, de nuevo el mismo jugador perforaba la portería defendida por Borja para llevar el éxtasis a las gradas de A Granxa. Los de Del Ojo aguantaron bien la recta final para un triunfo liberador.

FICHA TÉCNICA: