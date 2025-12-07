El Moaña juega una final ante el Antela

El Club Deportivo Moaña recibe esta tarde (17.30 horas, campo Iago Aspas Juncal-O Casal) al Antela en una auténtica final para los locales, que necesitan reaccionar después de haber encadenado la friolera de nueve jornadas sin ganar. Los celestes son penúltimos, a cuatro puntos de la salvación, y se miden a una escuadra situada en la zona media, pero que a domicilio baja su rendimiento.

La Cultural Deportiva Beluso, por su parte, visita a la misma al Valladares (campo de A Gándara) con el objetivo de romper con su negativa trayectoria a domicilio. Y es que los hombres que dirige Juan Amoedo aún no han sido de ganar en sus desplazamientos, con un balance de un empate y cinco derrotas en seis enfrentamientos.

Amoedo ha dejado fuera de la convocatoria a Ortube, Santi y Abraham, por lo que los elegidos son los porteros Antón e Íker; los defensas Vivi, Christian, Lope, Freire, Parada e Ivi; los medios Moledo, Bruno, Álex Fernández, Barre y Jardí; y los puntas Pedro, Raúl, Pasto, Arroyo y Millán.