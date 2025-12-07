Fútbol | Preferente Galicia
El Moaña juega una final ante el Antela
El Beluso visita al Valladares con la idea de romper su racha fuera de casa
REDACCIÓN
El Club Deportivo Moaña recibe esta tarde (17.30 horas, campo Iago Aspas Juncal-O Casal) al Antela en una auténtica final para los locales, que necesitan reaccionar después de haber encadenado la friolera de nueve jornadas sin ganar. Los celestes son penúltimos, a cuatro puntos de la salvación, y se miden a una escuadra situada en la zona media, pero que a domicilio baja su rendimiento.
La Cultural Deportiva Beluso, por su parte, visita a la misma al Valladares (campo de A Gándara) con el objetivo de romper con su negativa trayectoria a domicilio. Y es que los hombres que dirige Juan Amoedo aún no han sido de ganar en sus desplazamientos, con un balance de un empate y cinco derrotas en seis enfrentamientos.
Amoedo ha dejado fuera de la convocatoria a Ortube, Santi y Abraham, por lo que los elegidos son los porteros Antón e Íker; los defensas Vivi, Christian, Lope, Freire, Parada e Ivi; los medios Moledo, Bruno, Álex Fernández, Barre y Jardí; y los puntas Pedro, Raúl, Pasto, Arroyo y Millán.
- El ministerio niega la entrada a puerto al buque arrastrero «Novaya Zemlya»
- Calamar, pota, potón: ¿Quién pesca el qué, dónde y en qué condiciones?
- Quiebra la excontrata gallega de centros logísticos de grupo Inditex
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una odontóloga venezolana y su marido ingeniero hacen cola en el comedor social de Vigo al no poder convalidar sus títulos
- El juez ordena cerrar un piso turístico en Vigo por estar «prohibido» en los estatutos
- Galicia, entre las comunidades que permiten a más alumnos de ESO graduarse con asignaturas no superadas
- El doctor Pintado Albo, el ginecólogo que trajo al mundo a miles de vigueses y al primer 'in vitro'