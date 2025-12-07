El Frigoríficos insiste en la autodestrucción

El Frigoríficos del Morrazo reincide en sus errores. El conjunto cangués es la vívida representación de aquel histórico anuncio de la década de los 80 que rezaba que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, demostrando unas preocupantes tendencias suicidas que van más allá de lo balonmanístico y se adentran en lo psicológico. Ayer cayó ante el Fraikin Granollers (27-33) en un partido en el que volvió a coger el guion de esta temporada para calcarlo, con un notable arranque hipotecado poco después con una lamentable desconexión que allanó la victoria vallesana. De un esperanzador 12-9 (minuto 19) se pasó a un 13-17 al descanso, ampliado en los albores del segundo tiempo a un 13-18. Parcial de 1-9 y a remar contra corriente. Luego lo intento, compitiendo durante otros 16 minutos hasta diluirse en la recta final del encuentro.

Con 30, 40 o incluso 50 minutos buenos no basta para ganar en balonmano. Sobre todo si el resto del tiempo el equipo desaparece de la faz de la tierra y pone en bandeja de plata la victoria a su rival. La realidad es especialmente dolorosa porque previamente a los apagones el Cangas demuestra que tiene capacidad para competir con cualquiera. Ayer lo hizo a tramos, apoyado en un Ivan Panjan que completó un notable encuentro, insuficiente sin embargo para que los suyos obtuviesen un mejor resultado. El inicio fue equilibrado, con un intercambio de golpes que comenzó a favorecer a los locales con una doble exclusión visitante. Del 6-6 se pasó al 9-7 y, posteriormente, con Panjan desatado y con Pérez asumiendo responsabilidades en el lanzamiento, los de O Morrazo saltaron hasta el 12-9 (minuto 19).

Botón de autodestrucción

Y cuando el marcador debía darle un plus de tranquilidad en su juego, sin razón aparente, el Frigoríficos decidió pulsar el botón de autodestrucción. Quintas fue excluido y los dos siguientes ataques acabaron con pérdidas de balón y goles vallesanos a puerta vacía. Gallardo puso el 13-11 pero fue un espejismo dentro de la espiral suicida a la que se entregó el Cangas. De sus últimos diez ataques del primer tiempo cosechó un gol, un palo, una parada de Krivokapic y siete pérdidas de balón, a cada cual más infantil. A los de Antonio Rama les bastó con recoger los regalos. Parcial de 1-8, marcador de 13-17 al descanso y un duelo que se les estaba poniendo muy cuesta arriba se encarrilaba.

Santi López y Urdangarín en un momento del encuentro de ayer en O Gatañal. / Santos Álvarez

El Granollers aún tuvo tiempo de estirar el parcial con el 13-18, pero se encontró con un Cangas que renovó ánimos en vestuarios y se fue a por su rival. Rama vio las orejas al lobo y paró el partido (16-18, minuto 33), pero los locales, con Panjan protagonizando muy buenos minutos, volvían a apretar el marcador. Se puso en dos ocasiones a un gol (17-18 y 18-19) e incluso dispuso de tres opciones para igualar. Una pérdida y dos paradas de Krivokapic lo evitaron y los visitantes se estiraron (18-21, minuto 41).

Fischer era excluido y Panjan, tras otra intervención, anotaba el 20-21 desde su campo a puerta vacía. D’Antino era excluido por golpear con su disparo en la cara de Krivokapic y Pereira anotaba en el ecuador de este periodo el 21-22. Fue el último coletazo del Frigoríficos, que volvió a encadenar errores ofensivos que los vallesanos –que llegaron a O Gatañal con bajas importantes y con el cansancio de combinar Asobal con Europa– castigaron con un 0-5 de parcial. 21-27 y todo visto para sentencia.

Domínguez apostó entonces por una defensa más profunda, con Gallardo como avanzado y recortó hasta el 24-27. Pero la carrera contra el reloj y el marcador ya estaba perdida. Figueras aprovechó desde los seis metros los espacios y estiró el marcador para sentenciar el duelo (27-33).

FICHA TÉCNICA: