Fútbol | 1ª Autonóm.
El Domaio busca su primer triunfo como local
REDACCIÓN
Moaña
El Domaio buscará su primer triunfo de la temporada como local en el partido que esta tarde (16.30 horas, campo de A Granxa) afronta ante el Caldelas, rival directo en la lucha por la permanencia. El equipo moañés suma 11 puntos por los 13 del Caldelas, con ambos fuera de las posiciones de descenso, si bien los de Miguel del Ojo solo han sumado uno de esos puntos en los duelos de casa.
El técnico ha convocado a Róber, Gabri, Pedro, Rulo, Aldao, Antón, Asier, Hamza, Lucas, Adri, Marcos, Ángel, Fran, Dani, Hugo y Chanty. Son baja por lesión Darío, Diego y Manu, y por cuestiones laborales Peru y Eloy.
