El Bueu Atlético impone su juego colectivo ante el Reconquista

El Bueu Atlético se impuso por 37-33 al Reconquista en un partido en el que hizo valer su juego colectivo ante la buena labor de los visitantes De Moura y Yeray.

Los buenenses dominaron el primer tiempo gracias a su buen nivel defensivo, llegando a estar cuatro arriva. Los visitantes recortaron en la reanudación (18-17) antes de un estirón definitivo (33-26, minuto 51) que le acabó dando la victoria a los de Luis Montes.