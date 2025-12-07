Balonmano | 1ª Nac.
El Bueu Atlético impone su juego colectivo ante el Reconquista
REDACCIÓN
Bueu
El Bueu Atlético se impuso por 37-33 al Reconquista en un partido en el que hizo valer su juego colectivo ante la buena labor de los visitantes De Moura y Yeray.
Los buenenses dominaron el primer tiempo gracias a su buen nivel defensivo, llegando a estar cuatro arriva. Los visitantes recortaron en la reanudación (18-17) antes de un estirón definitivo (33-26, minuto 51) que le acabó dando la victoria a los de Luis Montes.
