Balonmano | 1ª Nac.

El Automanía se apaga tras un buen primer tiempo

REDACCIÓN

Cangas

El Automanía Luceros pedió 27-23 ante el Saeplast Cañiza en un duelo que dominó en el primer tiempo (10-14) pero en el que se acabó apagando ofensivamente en el segundo.

TEMAS

