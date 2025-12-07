El Alondras, a reafirmarse ante el Silva

El Alondras visita este mediodía (12.30 horas, campo de A Grela 1) al Silva en un encuentro que el equipo cangués quiere aprovechar para darle continuidad a su victoria de la última jornada ante el Céltiga, que le sirvió para romper una trayectoria de ocho semanas sin ganar. La escuadra morracense afrontará el duelo con ánimos renovados tras ese resultado pero, sobre todo, con la enfermería algo más vacía después de una semana de parón que le ha servido a Rafa Villaverde para recuperar efectivos.

De este modo, jugadores como Yelco, Guille, Víctor e Íker han regresado plenamente a la dinámica de grupo y están a disposición del preparador moañés, que también podrá contar con su máximo realizador, Luismi, una vez este ha cumplido un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. En el lado opuesto, el técnico perderá al capitán Abel al cumplir ciclo de tarjetas. Se une de este modo a las ausencias ya conocidas de los lesionados Diego y Salgueiro.

A Villaverde le tocará ahora conformar el puzle, especialmente en una parcela defensiva más limitada en cuanto a efectivos y en la que algunos de ellos llegará saliendo de lesión. Todo en un terreno de juego de reducidas dimensiones donde el Silva se encuentra muy cómodo apostando por el juego directo y explotando cualquier acción a balón parado para cargar el área. Y es que la previsión no es otra que la de un partido incómodo, donde la fuerza y lo táctico se impongan sobre el fútbol más exquisito.

Para el Alondras el duelo tiene una especial relevancia por la posibilidad de encadenar dos buenos resultados que le darían tranquilidad en lo mental y en lo clasificatorio, pero también por poder poner tierra de por medio con respecto a la zona de descenso. El Silva es el colista del campeonato con solamente siete puntos por los 15 de los rojiblancos, si bien precisamente vienen de sumar una victoria, a domicilio ante el Lugo B. Los coruñeses son el equipo menos realizador de la categoría, con solo siete goles marcados en 12 jornadas.